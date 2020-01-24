24 января 2020 года

Рыбоводам Зауралья потепление принесло судебные тяжбы

Климатические аномалии последних лет привели к обмелению водоемов в Курганской области. Нижнеобское теруправление Росрыболовства пытается лишать рыбоводов участков за неиспользование, однако суды отказываются расторгать договоры.

Как минимум второй такой иск Нижнеобского теруправления рассмотрел Арбитражный суд Курганской области, сообщает корреспондент Fishnews. В 2016-2017 гг. аквафермер пытался зарыблять свой участок, высадив в общей сложности почти 2 млн особей молоди пеляди, однако рыба гибла. В материалах дела есть пояснения руководителя Регионального центра экологии, природопользования и охраны природной среды Курганского госуниверситета д.б.н. Олега Козлова: все водоемы региона находятся в процессе обмеления. Это приводит к увеличению солености воды и повышению ее температуры, что негативно отражается на жизнеспособности рыбы, подчеркнул ученый.

Как и в предыдущем случае, суд отказал теруправлению. В решении арбитража отмечено, что из-за изменения климатических условий у аквафермера не было реальной возможности выполнить утвержденный план развития рыбоводного хозяйства.

«Поскольку нарушение условий договора произошло в отсутствие вины ответчика и вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, оснований для расторжения договора суд не усматривает», - сказано в судебном акте.

По информации областного департамента агропромышленного комплекса, общая площадь озер в регионе составляет 275 тыс. га. Вклад рыбной отрасли в валовый региональный продукт составляет около 200 млн рублей в год. В 2019 г. рыболовством и рыбоводством в области занимались 136 предприятий различных форм собственности.

Fishnews