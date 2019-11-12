12 ноября 2019 года

Суд сохранил за рыбоводом обмелевший участок

Аквафермер, прервавший выращивание рыбы из-за обмеления озера, сумел отстоять право на участок. Нижнеобское теруправление Росрыболовства пыталось через арбитраж разорвать заключенный договор пользования РВУ.

Предметом арбитражного разбирательства стало право пользования рыбоводным участком площадью 954 га на озере в Щучанском районе Курганской области, сообщает корреспондент Fishnews. В ходе проверки представители Нижнеобского теруправления выяснили, что в 2016-2017 гг. водоем не зарыблялся, добыча объектов аквакультуры на нем не велась. Это стало основанием для иска.

В свою очередь предприниматель представил в суд рыбоводно-биологическое обоснование, согласно которому спорное озеро к 2015 г. обмелело до 0,4 м, тогда как в 2005-2008 гг. водоем зарыблялся при глубине 2,5 м. В связи с понижением уровня воды и изменением гидрохимического режима зарыбление было не рекомендовано.

Тяжбу рассмотрели арбитражи первой и апелляционной инстанций. Оба суда согласились, что нарушение условий договора пользования произошло не по вине аквафермера, а «вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы». В итоге теруправлению было отказано в расторжении договора.

Fishnews