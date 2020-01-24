24 января 2020 года

«Роддому» для байкальского омуля готовят масштабную реконструкцию

До конца 2021 г. в Бурятии собираются реконструировать Большереченский рыбоводный завод – документация согласована Главгосэкспертизой. Планируется, что предприятие сможет выпускать в Байкал по миллиарду хвостов омуля в год.

Реконструкция завода направлена на увеличение объемов искусственного производства эндемика. Работы проходят в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.». Застройщик - ФГБУ «Главрыбвод».

Представленную повторно проектно-сметную документацию рассмотрели в Красноярском филиале Главгосэкспертизы России. По итогам специалисты выдали положительные заключения.

Работы пройдут в Кабанском районе в границах жилой зоны села Большая Речка. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главгосэкспертизы, проект предусматривает реконструкцию зданий завода - водонапорной башни, садковой базы и инкубационного цеха, а также строительство новых производственных и других объектов.

«Обследование находящихся на территории завода насосной, тепловой сети и тепловых камер показало, что сооружения не подлежат восстановлению, поэтому их демонтируют. В ходе реализации проекта здесь построят новую насосную, цех подращивания, газовую котельную, дизельные электростанции и трансформаторную подстанцию, газгольдеры с площадкой для аварийного слива автоцистерн. Кроме того, на участке разместят пруд подращивания, пирс для пожарной техники, испарительную установку и резервуары ливневых стоков», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, планируется благоустроить территорию - обновить покрытия внутриплощадочных автомобильных дорог, озеленить свободные от застройки площади, установить уличное освещение.

Fishnews