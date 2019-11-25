25 ноября 2019 года

Стадо омуля ждет большое пополнение

Заводы Байкальского филиала Главрыбвода в этом сезоне заложили на инкубацию рекордный объем икры омуля – более 670 млн штук. Планируется, что после реконструкции мощность предприятий вырастет втрое.

Искусственным воспроизводством байкальского омуля для восстановления подорванных запасов занимаются Большереченский и Селенгинский заводы, которые с 2016 г. входят в состав Главрыбвода. На предприятиях была усовершенствована система отлова рыб-производителей и закладки икры на инкубацию. В результате в этом году удалось заложить на инкубацию рекордный объем икры – свыше 670 млн штук, что на 28% выше уровня прошлого года.

Такой результат достигнут благодаря введению с 1 октября 2017 г. запрета на промышленный вылов байкальского эндемика и усиленному контролю инспекторов рыбоохраны, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Чтобы увеличить объемы искусственного воспроизводства, запланирована реконструкция обоих заводов. На совещании в Совете Федерации 20 ноября замруководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказал, что на эти объекты выделят 268 млн рублей и 308 млн рублей соответственно.

Возросшая мощность заводов позволит выпускать в Байкал до 2 млрд штук личинок и 2 млн штук молоди омуля в год, а также выращивать 2 млн штук молоди осетра.

Fishnews