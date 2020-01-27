27 января 2020 года

Сахалинские рыболовы вновь обеспечили спасателей работой

На юге Сахалина в заливе Мордвинова прошла очередная масштабная операция по спасению рыбаков. Любители массово вышли на лед вопреки предупреждениям и оказались отрезанными от берега трещиной.

Информация о разломе льда в районе мыса Свободный поступила спасателям 26 января в 13 часов по сахалинскому времени. Отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МЧС России, на берег эвакуировали 217 человек, медицинская помощь никому не понадобилась. По информации областного правительства, большая часть рыболовов сумела преодолеть трещину самостоятельно.

Операция завершилась в 18:30 по сахалинскому времени. Было задействовано 20 человек, 4 лодки и судно на воздушной подушке «Хивус-10».

Отметим, на сайте регионального управления МЧС регулярно оповещают, что лед в заливе Мордвинова непрочный, и призывают не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску. В пресс-службе обратили внимание, что несколько сотен человек решили испытать судьбу «вопреки здравому смыслу и предупреждениям спасателей, которые были доведены через SMS-сообщения и средства массовой информации».

Предыдущий массовый заплыв на льдине у мыса Свободный случился 22 января, тогда от берега отрезало около 300 рыболовов. 250 из них потребовалась помощь спасателей.

Fishnews