27 января 2020 года

Иваси стала еще популярнее у российских рыбаков

Общий российский вылов сардины-иваси и скумбрии на Дальнем Востоке за прошедший год достиг 220 тыс. тонн, сообщают ученые. Это на 36% выше уровня 2018 г.

Данные приводит Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО). Он подсчитал уловы в исключительных экономических зонах России и Японии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, основная доля приходится на сардину-иваси: ее освоение увеличилось более чем в два раза к уровню предыдущего года и составило 133 тыс. тонн. Скумбрии добыто 86,6 тыс. тонн (-12,4%).

По итогам пелагической путины 2019 г. ТИНРО поручили усилить промысловую разведку для достижения еще лучшего результата в нынешнем году. По оценкам науки, добыча иваси и скумбрии в краткосрочной перспективе позволит увеличить отраслевые показатели вылова на 150-200 тыс. тонн и более, отметили в Росрыболовстве.

Fishnews