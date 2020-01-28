28 января 2020 года

Рыба пока не попала в список на субсидии

Минсельхоз предложил проект перечня кодов продукции АПК, в соответствии с которым будут компенсироваться затраты по сертификации для работы на внешних рынках.

Правила субсидирования части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, правительство утвердило в декабре.

Под продукцией АПК в правилах понимаются товары из перечня, формируемого на основании подгрупп продукции агропромышленного комплекса. Утверждение такого списка закреплено за Минсельхозом.

Министерство уже разместило на портале regulation.gov.ru проект приказа со списком кодов продукции. Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень вошли, например, мясная, молочная продукция, кофе, чай. Рыбной продукции в предложенном списке нет, в то же время в нем можно найти агар-агар.

Fishnews