28 декабря 2019 года

Экспорт продукции АПК поддержат субсидиями

Правительство утвердило правила, по которым организации смогут компенсировать часть затрат по сертификации продукции АПК на внешних рынках. Перечень соответствующих экспортных товаров должен утвердить Минсельхоз.

Правила субсидирования части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, правительство утвердило постановлением от 25 декабря 2019 г. № 1816.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предоставлять поддержку планируется из федерального бюджета. Под продукцией АПК в правилах понимаются товары из перечня, формируемого на основании подгрупп продукции агропромышленного комплекса. Утверждение такого списка закреплено за Минсельхозом. При этом в число подгрупп вошли рыба и морепродукты.

Агентом правительства по предоставлению субсидий определен Российский экспортный центр (РЭЦ).

Постановление о правилах господдержки экспорта продукции агропрома вступит в силу с 1 января 2020 г.

Напомним, что в «майском» указе президент Владимир Путин поставил задачу по развитию поставок продукции на внешние рынки. «Международная кооперация и экспорт» вошла в число 12 национальных проектов. Предусматривается, что поставки продукции АПК достигнут 45 млрд долларов в год, такую планку предлагается взять в 2024 г. При этом особое место в развитии работы на международных рынках отводится рыбе и морепродуктам.

Fishnews