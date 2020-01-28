Запасы ценных рачков Антарктики исследуют российские ученые
В Южном океане работает совместная экспедиция РАН и ВНИРО на судне «Академик Мстислав Келдыш». Специалисты собирают информацию о криле, чтобы оценить возможности его промысла.
Судно вышло в экспедицию в начале января. В первом этапе рейса участвуют двое специалистов от ВНИРО и еще один от Тихоокеанского филиала института.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, участники экспедиции выполнят комплексные исследования экосистемы в узловых районах переноса и взаимодействия водных масс в атлантическом секторе Антарктики (море Скотия и проливе Дрейка).
Результаты дополнят информацию о закономерностях распределения криля, которую сейчас собирает НИС «Атлантида». Предполагается, что данные проходящих одновременно рейсов позволят оценить потенциал отечественного промысла в Южном океане и разработать соответствующие рекомендации.
К середине января «Академик Мстислав Келдыш» достиг района работ и приступил к выполнению научной программы. Комплексную съемку провели в проливе Брансфилд, взяты в том числе генетические пробы.
В середине января выполнены исследования на разрезе через пролив Дрейка. Специалисты провели гидрофизические работы и взяли пробы для определения концентрации хлорофилла «а» и продукционного потенциала фитопланктона (это основной корм криля).
Fishnews