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Коллектив ученых на борту «Атлантиды». Фото пресс-службы АтлантНИРО

Ученые отправились на поиски криля

Научно-исследовательское судно «Атлантида» вышло в экспедицию в Южную Атлантику. Главная задача ученых — оценить запасы антарктического криля как перспективного объекта промысла для российских рыбаков.

Судно покинуло порт Калининграда вечером 19 ноября. На борту находится группа специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которая выполнит комплексные экосистемные съемки в Антарктической части Атлантики (АчА).

Как сообщает корреспондент Fishnews, исследования будут вестись с применением акустических, океанологических, гидрохимических, ихтиологических и технологических методов. Ученые планируют выяснить современное состояние и распределение запасов антарктического криля и разработать технологии его комплексной переработки. С учетом предполагаемых запасов и потенциального объема вылова отраслевая наука рассматривает антарктический криль как перспективный объект для расширения ресурсной базы российского флота в Мировом океане.

По словам руководителя Атлантического филиала ВНИРО Константина Бандурина, перед рейсом «Атлантида» прошла масштабный ремонт, включая корпусные работы и замену части механизмов. «Осуществлен очень большой комплекс работ: отработаны лебедки, работа главного двигателя, вспомогательных двигателей», — отметил глава института.

В Росрыболовстве подчеркивают стратегическую важность экспедиции. «Ее результаты расширят научные знания о состоянии экосистемы и запасов Антарктической части Атлантики. Надеемся, что полученные данные откроют новые возможности для отечественного рыбопромыслового флота в этом районе», — заявил руководитель ведомства Илья Шестаков.

Собранная экспедицией информация ляжет в основу формирования плана океанического рыболовства в Антарктической части Атлантики. «К тому же силы отраслевой российской науки скоро укрепят и новые высокотехнологичные научно-исследовательские суда, в 2020 году мы приступим к их строительству. Это будут практически плавучие научные станции, рассчитанные на длительные переходы и самые сложные задачи», — отметил Илья Шестаков.

Экспедиция «Антарктида 2019/2020» приурочена к 200-летию открытия этой части света российскими мореплавателями. Рейс продлится до апреля 2020 г.

Антарктическая часть Атлантики многие годы была традиционным районом отечественных экспедиционных исследований и промысла. До 1994 г. на долю СССР, а затем и России приходилась основная часть вылова криля (до 95%). Возобновление после 15-летнего перерыва исследований в АчА позволит эффективнее отстаивать интересы российского рыболовства в Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) и влиять на решения этой организации по управлению запасами криля.

Fishnews

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