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Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Сергей Сенников: Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей

Позиция ФАС по установлению обязательных продаж на биржевых торгах для производителей рыбопродукции нецелесообразна, считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. По его мнению, минимальные объемы нужно прописать, наоборот, для покупателей.

Обсуждение развития биржевой торговли рыбной продукцией Федеральная антимонопольная служба вывела на регулярную основу. Готовится уже третье заседание подкомитета профильного Биржевого комитета.

Приказом ФАС России от 28 июня 2019 г. № 872/19 утвержден План мероприятий (дорожная карта) по системному развитию организованных торгов рыбной продукцией и продукцией из иных водных биоресурсов на 2019-2020 гг. В частности, предлагается рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне минимальных величин отдельных видов рыбопродукции, продаваемых на биржевых торгах. Речь идет и о том, чтобы увязать биржевую торговлю с вопросом предоставления права на вылов, отмечает заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

«Таким образом, в целях формирования рыночной системы ценообразования в отрасли ФАС России предлагает сделать биржевую торговлю обязательным дополнительным каналом сбыта рыбной продукции», – подчеркнул представитель холдинга в статье для газеты «Fishnews Дайджест».

В группе «Норебо» полагают, что такая позиция является нецелесообразной, создает дополнительную финансовую нагрузку для российских производителей рыбной продукции, ухудшает конкурентоспособность российских компаний на отечественном рынке и не позволяет достигнуть целей, поставленных Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 г.

Во-первых, инициативы ФАС не соответствуют международному опыту, обратил внимание Сергей Сенников: «В мировой практике вопрос продажи товара на бирже имеет исключительно добровольный характер для рыбохозяйственных организаций, а биржа или аукционы являются торговыми механизмами, которые производитель рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов выбирает самостоятельно».

Навязывание продажи уловов водных биоресурсов или продукции из них исключительно через торговые биржи или аукционы рассматривается как ограничение конкуренции, заявил представитель «Норебо».

Он также отметил, что вопросы реализации уловов и рыбопродукции – не предмет регулирования закона «О рыболовстве…». В нем отсутствуют правовые основания для увязывания вопроса предоставления права на вылов водных биоресурсов с использованием механизма биржевых торгов или иных форм продажи.

Кроме того, особый порядок реализации рыбной продукции будет необоснованным и дискриминационным по сравнению с другой сельскохозяйственной продукцией России и иностранной рыбопродукцией (ее производители смогут избежать «биржевых» обязательств), подчеркнули в «Норебо».

Сергей Сенников обращает внимание, что сейчас отсутствует сформированный спрос на рыбную продукцию, предлагаемую для реализации на биржевых торгах, – процент совершаемых биржевых сделок в отношении рыбы и морепродуктов незначителен. «Отсутствие заинтересованности, в том числе и крупных федеральных торговых сетей, закупать рыбную продукцию через биржи фактически делает данную инициативу заведомо безуспешной», – подчеркнул представитель холдинга.

В группе «Норебо» считают, что для достижения поставленных целей необходимо сформировать спрос на рыбную продукцию, реализуемую на торговых биржах.

«В связи с этим при рассмотрении вопроса по установлению на первоначальном этапе «пороговых» значений предлагается применить их не к продавцам (производителям рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов), а к покупателям рыбной продукции, – заявил Сергей Сенников. – Для последних должны быть предусмотрены минимальные величины по отдельным видам ВБР и рыбной продукции, закупаемым на аукционных или биржевых торгах».

Для этого «Норебо» предлагает разработать и/или внести соответствующие изменения в торговые политики федеральных торговых сетей и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок закупки продукции из уловов на организованных торгах.

Подробнее об аргументах экспертов холдинга читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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