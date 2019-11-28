28 ноября 2019 года

Отрасли прописали план до 2030 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. За этот период планируется довести объем частных инвестиций в отрасль до 613 млрд рублей и создать не менее 24,5 тыс. новых рабочих мест.

Об утверждении Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации Дмитрий Медведев объявил на совещании с вице-премьерами 27 ноября. Программный для отрасли документ задает приоритеты, цели, задачи и целевые показатели на ближайшее десятилетие.

Председатель правительства отметил, что рыбная отрасль последние годы показывает весьма неплохие результаты. «С 2009 по 2018 год объемы вылова выросли более чем на 1 млн тонн или практически больше чем на треть. В прошлом году был достигнут рекордный за 26 лет показатель», – напомнил он.

По словам Дмитрия Медведева, государство старается поддерживать рыбаков. «Президентом был подписан специальный закон об изменении порядка распределения квот по добыче крабов. Это позволяет сделать прозрачную конкурентную среду в этом весьма привлекательном сегменте», – привел пример глава правительства.

Среди основных проблем рыбохозяйственного комплекса премьер назвал изношенность флота и ориентацию экспорта преимущественно «на мороженую продукцию с низкой степенью переработки». «Поэтому нужно перевооружать и модернизировать все рыбоперерабатывающие мощности. Безусловно, строить больше судов. Мы все это погрузили в специальные квоты, которые сейчас распределяются, и именно на эти цели направлена подписанная мной Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса», – подчеркнул глава правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках стратегии выделено пять основных (инвестиционных) комплексных проектов развития: «Новая тресковая индустрия», «Морские биотехнологии», «Пищевая пелагика», «Лососеводство», «Ценные морепродукты». Их дополняют семь поддерживающих (вспомогательных) проектов.

Реализация стратегии к 2030 г должна привести к увеличению отраслевого валового внутреннего продукта на 176 млрд рублей, совокупному объему привлеченных инвестиций – 613 млрд рублей и созданию не менее 24,5 тыс. новых рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе. Кроме того, ожидается рост производительности труда в отрасли в 1,4 раза, внедрение национальной системы экологической сертификации и увеличение до 3 млн тонн годового объема грузообработки отечественной рыбопродукции в российских портах, уточнили в пресс-службе кабмина.

Особое внимание в стратегии уделено развитию экспорта белой и красной рыбы. Для отрасли установлена цель – к 2030 г. занять «не менее 25% доли рынка ЕС в сегменте продукции из минтая и атлантической трески (пикши) и не менее 10% доли рынка стран АТР в сегменте продукции из лососевых видов рыб». На внутреннем рынке среднедушевой уровень потребления рыбы планируется довести до 25 кг в год, из которых 85% должна занимать отечественная продукция.

Реализация стратегии будет проходить в два этапа: первый – до 31 декабря 2025 г. и второй – с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2030 г.

Fishnews