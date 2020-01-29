29 января 2020 года

Спасение рыболовов в заливе Мордвинова стало регулярным

В заливе Мордвинова на юге Сахалина трещина во льду вновь отрезала от берега рыбаков-любителей. На этот раз спасателям пришлось эвакуировать 536 человек.

Информация о разломе в двух километрах от берега поступила оперативному дежурному 28 января в 16:40 по сахалинскому времени. По информации МЧС России, на льдине оказались 635 человек.

В 23:20 всех рыбаков-любителей, кому требовалась эвакуация, доставили на берег. «Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась. В спасательной операции были задействованы 15 человек, 3 лодки и 1 судно на воздушной подушке «Хивус-10», - рассказали Fishnews в пресс-службе регионального управления министерства.

Рыболовы-любители продолжают игнорировать ежедневные предупреждения об опасности выхода на лед в заливе Мордвинова. 27 января в этом районе от берега отрезало около 600 человек, 22 января в такую же ситуацию на том же месте попали примерно 300 рыболовов.

Fishnews