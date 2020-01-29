29 января 2020 года

Арктический рыбный кластер получил план развития

Правительство Архангельской области одобрило программу развития арктического рыбопромышленного кластера. Регион планирует обратиться в правительство РФ с предложениями о мерах господдержки отрасли.

На сегодняшний день в состав арктического кластера входят судостроители, судоремонтники, портовики, малый и средний бизнес, образовательные и научные организации Архангельской, Мурманской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. К ним планируют присоединиться предприятия соседних регионов, в том числе Республики Карелия, Калининградской и Вологодской областей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области, программа развития кластера рассчитана до 2024 г. В числе ключевых совместных проектов и направлений – строительство рыболовецких судов, создание объектов транспортной инфраструктуры, портовых объектов, проведение научных исследований.

Одним из направлений роста объединения должно стать развитие аквакультуры. Важная задача кластера - обеспечение свежей рыбой и морепродуктами жителей Архангельской области. Для этого в регионе планируют реализовать проект «Доступная рыба».

По мнению разработчиков программы развития кластера, ее реализация позволит увеличить имеющийся экспортный потенциал предприятий с нынешних 170 млн долларов до 200 миллионов.

Первый заместитель губернатора Алексей Алсуфьев поручил министерству АПК и торговли региона подготовить предложения о мерах господдержки рыбопромышленной отрасли. С ними правительство области планирует обратиться к правительству РФ.

Fishnews