30 января 2020 года

Тонны опасных деликатесов сровняли с землей

В Магадане пограничники провели утилизацию в общей сложности более 7 тонн лососевой икры и крабового мяса. Эта продукция была изъята из незаконного оборота в прошедшем году.

Рейды, в ходе которых изымались браконьерские икра и краб, проводились совместно с сотрудниками Росгвардии. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району, продукцию уничтожили на основании решения регионального управления Россельхознадзора. Ветеринарное ведомство признало товары не отвечающими требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Fishnews