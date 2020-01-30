30 января 2020 года

Дальневосточные квоты выставили на торги

Росрыболовство планирует в марте провести аукцион по распределению квот для промысла на Дальневосточном бассейне. Продать планируется доли для добычи камбал, макрурусов, командорского кальмара, трески, минтая.

Извещение о проведении нового аукциона по распределению квот Росрыболовство опубликовало на сайте torgi.gov.ru. Заявки от желающих участвовать в торгах будут приниматься до 2 марта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для промышленного лова предлагаются доли в Восточно- и Западно-Сахалинской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской подзонах, Северо- и Южно-Курильской, Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах. Всего на торги выставлен 31 лот.

Аукцион планируется провести в два этапа: первые 15 лотов предполагается продать 11 марта, остальные – 12 марта.

Fishnews