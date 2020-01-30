Новости
На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

Сельдь олюторская – значит превосходная

Селедка – в России одна из самых любимых рыбных закусок на праздничном столе. Особо ценится сельдь олюторская, которая по жирности, а значит, и по вкусовым качествам значительно превосходит другие виды. Ежегодно на добычу и переработку этой рыбы в Карагинский район отправляются суда «Океанрыбфлота».

Промысел сельди в Олюторском заливе ведут РС «Хотин», «Иртышск», «Мыс Олюторский», «Министр Ишков» – их заводы приспособлены для производства продукции из такого нежного сырья, как сельдь, прямо в море. Каждый из этих судов способен выпустить за сутки более 150 тонн мороженой рыбопродукции. Вся сельдь – только высшего качества. «Как только мы приняли трал и рыба пошла на завод, я сначала смотрю размерный ряд, консистенцию, внешний вид, цвет, соотношение самцов и самок – то есть сначала чисто визуально оцениваю. А затем начинается более серьезная работа – химический анализ сельди на жирность. Не буду утомлять вас профессиональными терминами и формулами, скажу только, что при норме 10-12% жирность олюторской сельди практически никогда не бывает меньше 16-18%. Гораздо чаще это 20-24%, потому она такая вкусная, нежная и сочная сама по себе, безо всяких приправ», – рассказывает химик-технолог РС «Иртышск» Ульяна Воронец.

На промысел этой рыбы экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются в район лова поздней осенью, когда изнуряющие штормы становятся постоянными спутниками рыбаков. Промысел идет круглосуточно, но в отличие от минтаевой путины здесь нет большого азарта, и переполненный куток – это скорее минус, а не плюс. «Как правило, самый большой подъем – не более пятидесяти тонн, – говорит старший помощник капитана РС «Иртышск» Артур Шуляк. – При добыче сельди олюторской качество самой рыбы ставится на первый план. Разумеется, и на других видах промысла качество у нас в приоритете, но сельдь – это особый случай. Она очень нежная и, можно сказать, хрупкая рыба, при больших подъемах начинает мяться, превращаясь в кашу, и качество, конечно же, теряется».

Из 98 членов экипажа 80 человек – это рыбообработчики, основной костяк рыбацкого коллектива. Они работают сменами по восемь часов, у каждого свой участок, свое место на судовом заводе. В свою очередь сам завод состоит из нескольких отделений – разделка, сортировка, заморозка, упаковка. Свежий сырец идет по конвейеру, постепенно превращаясь в расфасованный товар со знакомым логотипом на коробке.

В «Океанрыбфлоте» два года назад случилось пополнение: был приобретен транспортный рефрижератор «Геннадий Водолазский» грузоподъемностью 5 тыс. тонн. Это пятое транспортное судно в составе вспомогательного флота компании, и с его появлением доставка рыбопродукции из района промысла в порт стала более мобильной и значительно ускорилась.

Осенние штормы в Олюторском заливе проверили на прочность и экипаж, и судно. Старший помощник капитана транспортного судна «Геннадий Водолазский» Евгений Нестеренко вспоминает этот рейс с нервной улыбкой: «Три дня перехода и сразу перегруз. Но штормовая погода разрушила все планы». Несколько дней непогоду пережидали в районе укрытия, а в море время бесценно, теряешь дни – теряешь деньги. Поэтому, как только море успокоилось, на перегруз к транспорту подошло сразу несколько судов. «Разгружались одновременно с двух бортов в оба трюма, – рассказывает о трудностях и азарте рыбацкой профессии Евгений Нестеренко. – Очень интенсивная разгрузка была, тем более по прогнозам надвигался очередной шторм. Нужно было спешить, но при этом тщательно соблюдать технику безопасности. За двое суток мы разгрузили пять траулеров и взяли на борт пять тысяч тонн рыбопродукции. И сразу в порт. Главное – успели в заранее оговоренный сроки, никого не подвели».

Это лишь один из примеров того, с чем рыбакам приходится сталкиваться в море каждый день. Поэтому без настоящего профессионализма здесь не обойтись, а в «Океанрыбфлоте» профессионализм капитанов и сплоченность коллективов – на высшем уровне: никаких срывов и аварийных ситуаций, все решается оперативно и грамотно.

Это позволяет компании удерживать высокую планку. Как рассказал Fishnews генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов, в прошлом году предприятие показало хорошие результаты: добыто более 250 тыс. тонн, еще более 20 тонн рыбы лососевых пород принято на переработку от прибрежных добывающих компаний Камчатского края. Таким образом, доля «Океанрыбфлота» составила почти 20% от общей добычи всего региона, что позволяет удерживать звание лидера, подчеркнул глава компании.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью
  • Сельдь поднимают на борт небольшими партиями, чтобы сохранить товарный вид этой нежной рыбы
  • Команда транспортного рефрижератора «Геннадий Водолазский» во главе с капитаном Виктором СМИРНОВЫМ
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Ищем пути развития в новых условиях

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

    Дмитрий АНТОНЕНКО

    «Океаническая» уже собрала важные сведения

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

    Тоби МИДДЛТОН

    Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Структура ВНИРО работает как часы

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Мы растем вместе с отраслью

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Предлагаем уйти от избыточных согласований при экспорте морепродуктов

    Все материалы

    Крупным планом

    На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

    Сельдь олюторская – значит превосходная

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

    Что происходит в отрасли

    Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

    Marique – российское оборудование для переработки иваси

    5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

    АТФ: Рыбалка длиною в век

    Все материалы

    События

    Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

    Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

    Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.