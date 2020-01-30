30 января 2020 года

Сельдь олюторская – значит превосходная

Селедка – в России одна из самых любимых рыбных закусок на праздничном столе. Особо ценится сельдь олюторская, которая по жирности, а значит, и по вкусовым качествам значительно превосходит другие виды. Ежегодно на добычу и переработку этой рыбы в Карагинский район отправляются суда «Океанрыбфлота».

Промысел сельди в Олюторском заливе ведут РС «Хотин», «Иртышск», «Мыс Олюторский», «Министр Ишков» – их заводы приспособлены для производства продукции из такого нежного сырья, как сельдь, прямо в море. Каждый из этих судов способен выпустить за сутки более 150 тонн мороженой рыбопродукции. Вся сельдь – только высшего качества. «Как только мы приняли трал и рыба пошла на завод, я сначала смотрю размерный ряд, консистенцию, внешний вид, цвет, соотношение самцов и самок – то есть сначала чисто визуально оцениваю. А затем начинается более серьезная работа – химический анализ сельди на жирность. Не буду утомлять вас профессиональными терминами и формулами, скажу только, что при норме 10-12% жирность олюторской сельди практически никогда не бывает меньше 16-18%. Гораздо чаще это 20-24%, потому она такая вкусная, нежная и сочная сама по себе, безо всяких приправ», – рассказывает химик-технолог РС «Иртышск» Ульяна Воронец.

На промысел этой рыбы экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются в район лова поздней осенью, когда изнуряющие штормы становятся постоянными спутниками рыбаков. Промысел идет круглосуточно, но в отличие от минтаевой путины здесь нет большого азарта, и переполненный куток – это скорее минус, а не плюс. «Как правило, самый большой подъем – не более пятидесяти тонн, – говорит старший помощник капитана РС «Иртышск» Артур Шуляк. – При добыче сельди олюторской качество самой рыбы ставится на первый план. Разумеется, и на других видах промысла качество у нас в приоритете, но сельдь – это особый случай. Она очень нежная и, можно сказать, хрупкая рыба, при больших подъемах начинает мяться, превращаясь в кашу, и качество, конечно же, теряется».

Из 98 членов экипажа 80 человек – это рыбообработчики, основной костяк рыбацкого коллектива. Они работают сменами по восемь часов, у каждого свой участок, свое место на судовом заводе. В свою очередь сам завод состоит из нескольких отделений – разделка, сортировка, заморозка, упаковка. Свежий сырец идет по конвейеру, постепенно превращаясь в расфасованный товар со знакомым логотипом на коробке.

В «Океанрыбфлоте» два года назад случилось пополнение: был приобретен транспортный рефрижератор «Геннадий Водолазский» грузоподъемностью 5 тыс. тонн. Это пятое транспортное судно в составе вспомогательного флота компании, и с его появлением доставка рыбопродукции из района промысла в порт стала более мобильной и значительно ускорилась.

Осенние штормы в Олюторском заливе проверили на прочность и экипаж, и судно. Старший помощник капитана транспортного судна «Геннадий Водолазский» Евгений Нестеренко вспоминает этот рейс с нервной улыбкой: «Три дня перехода и сразу перегруз. Но штормовая погода разрушила все планы». Несколько дней непогоду пережидали в районе укрытия, а в море время бесценно, теряешь дни – теряешь деньги. Поэтому, как только море успокоилось, на перегруз к транспорту подошло сразу несколько судов. «Разгружались одновременно с двух бортов в оба трюма, – рассказывает о трудностях и азарте рыбацкой профессии Евгений Нестеренко. – Очень интенсивная разгрузка была, тем более по прогнозам надвигался очередной шторм. Нужно было спешить, но при этом тщательно соблюдать технику безопасности. За двое суток мы разгрузили пять траулеров и взяли на борт пять тысяч тонн рыбопродукции. И сразу в порт. Главное – успели в заранее оговоренный сроки, никого не подвели».

Это лишь один из примеров того, с чем рыбакам приходится сталкиваться в море каждый день. Поэтому без настоящего профессионализма здесь не обойтись, а в «Океанрыбфлоте» профессионализм капитанов и сплоченность коллективов – на высшем уровне: никаких срывов и аварийных ситуаций, все решается оперативно и грамотно.

Это позволяет компании удерживать высокую планку. Как рассказал Fishnews генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов, в прошлом году предприятие показало хорошие результаты: добыто более 250 тыс. тонн, еще более 20 тонн рыбы лососевых пород принято на переработку от прибрежных добывающих компаний Камчатского края. Таким образом, доля «Океанрыбфлота» составила почти 20% от общей добычи всего региона, что позволяет удерживать звание лидера, подчеркнул глава компании.

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