31 января 2020 года

Представителей КМНС соберут в единый список

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий создание списка представителей коренных малочисленных народов. Цель – способствовать реализации прав нацменьшинств и препятствовать использованию их преференций лжеаборигенами.

Подготовленный Федеральным агентством по делам национальностей проект закона «О внесении изменений в ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» правительство внесло в парламент в августе 2019 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон предусматривает создание единого списка лиц, относящихся к малочисленным народам. Для включения в этот документ необходимо будет документально подтвердить свою принадлежность к нацменьшинствам. Присутствие в списке станет основанием для предоставления гражданину положенных преференций без предъявления дополнительных документов о национальности.

Авторы закона отмечают, что учет представителей КМНС позволит «минимизировать количество злоупотреблений в сфере предоставления социальных и экономических прав».

По данным Всероссийской переписи населения, в 2010 г. численность коренных малочисленных народов в стране составляла 316 тыс. человек.

Fishnews