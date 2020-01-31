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Цех располагался в заброшенных помещениях бывшей воинской части в районе бухты Рында. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Заготовщику «военного» трепанга вынесли приговор

Во Владивостоке осужден приморец, организовавший незаконный цех по переработке трепанга в заброшенной воинской части. Наказанием стал штраф в размере 699 тыс. рублей.

Производство располагалось в районе бухты Рында на острове Русском. В ноябре пограничники обнаружили и изъяли там в общей сложности свыше 12,4 тыс. переработанных и живых трепангов. Общий вес изъятых биоресурсов составил 237 кг. Жизнеспособных особей выпустили в море. Хозяин цеха ранее привлекался к административной ответственности за незаконный промысел и переработку водных биоресурсов.

Фрунзенский районный суд города Владивостока признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море»). Как сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, решение о назначении штрафа вступило в законную силу.

А в поселке Андреевка пограничники изъяли из незаконного оборота порядка 330 кг краба. В остановленном микроавтобусе обнаружили более 215 особей камчатского краба и 65 экземпляров волосатого. Водитель утверждал, что его попросили доставить дары моря из Владивостока в Зарубино. Весь живой краб возвращен в естественную среду обитания, проводится разбирательство.

Fishnews

  • Цех располагался в заброшенных помещениях бывшей воинской части в районе бухты Рында. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Заготовка трепанга велась в антисанитарных условиях. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Заготовка трепанга велась в антисанитарных условиях. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Около 330 кг краба изъяли в поселке Андреевка. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Ценные биоресурсы обнаружили в микроавтобусе. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Изъятый камчатский краб. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Также у перевозчика изъяли 65 особей волосатого краба. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
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