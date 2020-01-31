31 января 2020 года

Беспечные рыбаки Сахалина рискуют остаться без снаряжения

Сахалинские сотрудники МЧС решили эвакуировать с льдин рыболовов без их вещей. Масштабные операции в заливе Мордвинова показали: буры и прочее снаряжение занимают лишнее место на спасательном судне и опасны для окружающих людей и лодки.

На Сахалине прошел брифинг, посвященный спасательным операциям в заливе Мордвинова, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МЧС. Эксперты различного профиля рассказали журналистам о ледовой обстановке, особенностях поисково-спасательных работ и возможных последствиях несознательного поведения граждан.

Лед хрупок и подвижен

Начальник отдела морских прогнозов Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов отметил, что сейчас в заливе отсутствует припай.

На акватории дрейфующий лед, и, даже если он выглядит как обширное и крепкое ледовое поле, в любой момент он может прийти в движение и расколоться на мелкие льдины. По мнению гидролога, такая ситуация будет наблюдаться до 6 февраля.

Рыбацкое снаряжение доставляет проблемы

Начальник Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова Дмитрий Кублицкий проинформировал, что в нынешнем сезоне спасатели провели четыре многочасовых спасательных операции в заливе Мордвинова. В общей сложности на берег доставили 837 человек. При этом каждая из операций могла бы благополучно завершиться гораздо быстрее, обратил внимание начальник отряда.

«Вместимость наших спасательных средств, а также их грузоподъемность довольно ограничена. Рыбаки, садясь лодку, зачастую занимают два места. То есть сам рыбак садится и берет с собой вещи. Вещи громоздкие. Зачастую они представляют опасность – как для судна, так и для окружающих. Были случаи, когда нам портили лодки незачехленными бурами. Приоритетом в работе поисково-спасательного отряда является жизнь и здоровье гражданина. Поэтому было принято решение в первую очередь эвакуировать со льда самих людей. И по возможности, подчеркиваю – по возможности, после завершения спасательной операции будем перевозить уже вещи», – сообщил Дмитрий Кублицкий.

Скорой помощи на всех не хватает

О сложностях, которые доставляют беспечные рыбаки скорой помощи, напомнила директор Сахалинского территориального центра медицины катастроф и мобилизационного резерва Наталья Беркутова.

«На всю область у нас заступает на сутки всего шестьдесят одна бригада скорой медицинской помощи. На ежедневном дежурстве в Корсаковском районе у нас всего три бригады на население 40800 человек. Плечо для медицинского обслуживания в Корсакове 80 км в одну сторону до Новиково, и 60 км до Мальково. Когда случается ситуация с отрывом льда в заливе Мордвинова, я поднимаю две бригады скорой медицинской помощи в Корсакове и отправляю на берег, дежурить – вдруг там что-то случится. И одна бригада обслуживает весь район. Точно так же и в Долинске, только там плечо 120 км и четыре бригады», – обрисовала ситуацию Наталья Беркутова.

По ее словам, если случается где-то чрезвычайная ситуация, например, ДТП за Взморьем, бригаде нужно пять часов на путь туда и обратно.

«Вот туда бригада выехала, другая в сторону Макарова и одна дежурит у побережья в Стародубском. Выходит, население у нас остается без обслуживания», – констатировала директор центра.

Поэтому центру приходится создавать дополнительные бригады скорой помощи из числа отдыхающих бригад, ухудшая условия труда.

«Мне просто хочется обратить внимание рыбаков. Если что-то в этот момент случится с близкими… Не хотят они думать о своем здоровье, о своей безопасности, а с близкими как? С мамой, с женой, с детьми? И мы не сможем вовремя приехать…», – обратила внимание на неочевидные последствия выхода на хрупкий лед Наталья Беркутова.

Fishnews