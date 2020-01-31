Новости
На Сахалине прошел брифинг, посвященный спасательным операциям в заливе Мордвинова. Фото пресс-службы регионального управления МЧС России

Беспечные рыбаки Сахалина рискуют остаться без снаряжения

Сахалинские сотрудники МЧС решили эвакуировать с льдин рыболовов без их вещей. Масштабные операции в заливе Мордвинова показали: буры и прочее снаряжение занимают лишнее место на спасательном судне и опасны для окружающих людей и лодки.

На Сахалине прошел брифинг, посвященный спасательным операциям в заливе Мордвинова, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МЧС. Эксперты различного профиля рассказали журналистам о ледовой обстановке, особенностях поисково-спасательных работ и возможных последствиях несознательного поведения граждан.

Лед хрупок и подвижен

Начальник отдела морских прогнозов Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов отметил, что сейчас в заливе отсутствует припай.

На акватории дрейфующий лед, и, даже если он выглядит как обширное и крепкое ледовое поле, в любой момент он может прийти в движение и расколоться на мелкие льдины. По мнению гидролога, такая ситуация будет наблюдаться до 6 февраля.

Рыбацкое снаряжение доставляет проблемы

Начальник Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова Дмитрий Кублицкий проинформировал, что в нынешнем сезоне спасатели провели четыре многочасовых спасательных операции в заливе Мордвинова. В общей сложности на берег доставили 837 человек. При этом каждая из операций могла бы благополучно завершиться гораздо быстрее, обратил внимание начальник отряда.

«Вместимость наших спасательных средств, а также их грузоподъемность довольно ограничена. Рыбаки, садясь лодку, зачастую занимают два места. То есть сам рыбак садится и берет с собой вещи. Вещи громоздкие. Зачастую они представляют опасность – как для судна, так и для окружающих. Были случаи, когда нам портили лодки незачехленными бурами. Приоритетом в работе поисково-спасательного отряда является жизнь и здоровье гражданина. Поэтому было принято решение в первую очередь эвакуировать со льда самих людей. И по возможности, подчеркиваю – по возможности, после завершения спасательной операции будем перевозить уже вещи», – сообщил Дмитрий Кублицкий.

Скорой помощи на всех не хватает

О сложностях, которые доставляют беспечные рыбаки скорой помощи, напомнила директор Сахалинского территориального центра медицины катастроф и мобилизационного резерва Наталья Беркутова.

«На всю область у нас заступает на сутки всего шестьдесят одна бригада скорой медицинской помощи. На ежедневном дежурстве в Корсаковском районе у нас всего три бригады на население 40800 человек. Плечо для медицинского обслуживания в Корсакове 80 км в одну сторону до Новиково, и 60 км до Мальково. Когда случается ситуация с отрывом льда в заливе Мордвинова, я поднимаю две бригады скорой медицинской помощи в Корсакове и отправляю на берег, дежурить – вдруг там что-то случится. И одна бригада обслуживает весь район. Точно так же и в Долинске, только там плечо 120 км и четыре бригады», – обрисовала ситуацию Наталья Беркутова.

По ее словам, если случается где-то чрезвычайная ситуация, например, ДТП за Взморьем, бригаде нужно пять часов на путь туда и обратно.

«Вот туда бригада выехала, другая в сторону Макарова и одна дежурит у побережья в Стародубском. Выходит, население у нас остается без обслуживания», – констатировала директор центра.

Поэтому центру приходится создавать дополнительные бригады скорой помощи из числа отдыхающих бригад, ухудшая условия труда.

«Мне просто хочется обратить внимание рыбаков. Если что-то в этот момент случится с близкими… Не хотят они думать о своем здоровье, о своей безопасности, а с близкими как? С мамой, с женой, с детьми? И мы не сможем вовремя приехать…», – обратила внимание на неочевидные последствия выхода на хрупкий лед Наталья Беркутова.

Fishnews

  • На Сахалине прошел брифинг, посвященный спасательным операциям в заливе Мордвинова. Фото пресс-службы регионального управления МЧС России
  • На Сахалине прошел брифинг, посвященный спасательным операциям в заливе Мордвинова. Фото пресс-службы регионального управления МЧС России
  • Начальник отдела морских прогнозов Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил КУЗНЕЦОВ. Фото пресс-службы регионального управления МЧС России
  • Начальник Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова Дмитрий КУБЛИЦКИЙ. Фото пресс-службы регионального управления МЧС России
  • Директор Сахалинского территориального центра медицины катастроф и мобилизационного резерва Наталья БЕРКУТОВА. Фото пресс-службы регионального управления МЧС России
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: сахалин
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Ищем пути развития в новых условиях

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

    Дмитрий АНТОНЕНКО

    «Океаническая» уже собрала важные сведения

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

    Тоби МИДДЛТОН

    Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Структура ВНИРО работает как часы

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Мы растем вместе с отраслью

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Предлагаем уйти от избыточных согласований при экспорте морепродуктов

    Все материалы

    Крупным планом

    На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

    Сельдь олюторская – значит превосходная

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

    Что происходит в отрасли

    Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

    Marique – российское оборудование для переработки иваси

    5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

    АТФ: Рыбалка длиною в век

    Все материалы

    События

    Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

    Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

    Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.