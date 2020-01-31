31 января 2020 года

Две нерестовые реки Хабаровского края защитят режимом ООПТ

В Хабаровском крае к 2024 г. планируют создать три новых особо охраняемых природных территории. Два заказника будут расположены в бассейнах нерестовых рек Тугур и Мая в Тугуро-Чумиканском районе.

ООПТ предполагается создать в рамках нацпроекта «Экология», общая площадь новых особо охраняемых территорий должна превысить 1,7 млн га. Документы на заказник «Арсеньевский» могут оформить уже в нынешнем году, «Тугурский» и «Майский» появятся позже – в 2022 и 2024 гг. соответственно, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Заказник «Тугурский» будет носить имя путешественника и исследователя Александра Миддендорфа. По информации властей региона, на территории будущей ООПТ обитают 47 видов млекопитающих, 190 видов птиц, 6 видов земноводных и пресмыкающихся, 22 вида рыб.

«Заказник «Майский» не уступает по богатству флоры и фауны «Тугурскому». Они похожи и тем, что оба стоят на берегах нерестовых рек. Протяженность по основному руслу реки Мая составляет 294 км. В этом плане, взяв эти районы тайги под защиту, мы автоматически решаем проблему сохранения популяции осетровых», – отметили в краевом министерстве природы.

На новых ООПТ будут запрещены промышленные рубки деревьев, строительство крупных объектов и любая другая деятельность, которая может нанести урон природе.

Fishnews