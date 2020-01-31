31 января 2020 года

На востоке Сахалина завершилась наважья путина

Активный промысел зимней наваги в заливе Терпения у восточного побережья Сахалина завершен. За две недели путины рыбаки освоили 3810 тонн.

Основные объемы выбрали суда рыболовецкого колхоза «Дружба», компаний «Рыбак» и «Поронайский РПЗ». Промысел велся тралами-близнецами, рассказал Fishnews вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Павел Колотушкин. Оставшиеся от квоты объемы (386 тонн) будут осваиваться пассивным способом – вентерями.

На Западном Сахалине ресурс осваивается как «неодуемый». Здесь к настоящему времени выловлено 390 тонн из рекомендованных 1196 тонн, отметил Павел Колотушкин.

Fishnews