03 февраля 2020 года

В Карелии взвесили рыбный урожай

Рыбаки Карелии в 2019 г. выловили более 83 тыс. тонн водных биоресурсов. Еще 32,6 тыс. тонн рыбы вырастили рыбоводные хозяйства республики – по этому показателю регион занял второе место в СЗФО, совсем немного уступив Мурманской области.

Результаты работы карельских предприятий рыбной отрасли в 2019 г. рассматривались 31 января на заседании совета при главе республики по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Рыбаки отчитались о полном освоении предоставленных им квот. Общий вылов рыбы составил 83,8 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона.

По информации регионального министерства сельского и рыбного хозяйства, два предприятия океанического лова – «Рыболовецкая компания «Вирма» и «Карельские морепродукты» – вели добычу нового для республики объекта промысла – северной креветки в Баренцевом море. В министерстве отметили, что по заказу карельских компаний на заводах Санкт-Петербурга строятся пять рыболовных судов.

Заметным ростом – на 19,8% к 2018 г. – отметились предприятия аквакультуры, в первую очередь форелеводы. На счету рыбоводных хозяйств – 32,6 тыс. тонн продукции. Во многом благодаря успехам карельских аквафермеров Северо-Западный федеральный округ занимает лидирующее положение в стране по объемам выращиваемой рыбы, подчеркнули в пресс-службе.

Fishnews

