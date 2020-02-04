04 февраля 2020 года

Бангладеш попробует выращивать белоногую креветку

Правительство Бангладеш одобрило создание двух пилотных ферм для выращивания белоногой креветки (ваннамей). Ее производство в стране было долгие годы запрещено из-за опасений экоактивистов.

«Зеленые» считают, что ваннамей может угрожать экологической безопасности республики. Однако сокращение доходов от креветочного экспорта в последнее десятилетие заставило правительство страны пересмотреть свое решение и прислушаться к аквафермерам, пишет бангладешский портал New Age.

Бывший президент Ассоциации экспортеров замороженных продуктов Бангладеш (BFFEA) Мэриленд Голам Мостафа отметил, что на 1 га можно вырастить в 20 раз больше ваннамей, чем черной тигровой креветки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одну пилотную ферму откроет неправительственная организация Shushilan в городе Кхулна, вторую – компания Agri Business Enterprise в Читтагонге. Если проекты окажутся успешными, коммерческое производство белоногой креветки разрешат по всей стране.

Предполагается, что на формирование отрасли производства ваннамей аквафермерам Бангладеш понадобится от трех до четырех лет после завершения пилотных проектов.

Fishnews