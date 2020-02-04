04 февраля 2020 года

В ЕЭК откликнулись на предложение Белоруссии по морепродуктам

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила на три года срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС по отдельным видам моллюсков и мясу криля.

Также одобрено аналогичное решение Совета ЕЭК по сурими отдельных видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Это предложение внесла Республика Беларусь, – проинформировала участников заседания член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. – Обосновывается оно тем, что доля импорта рассматриваемых товаров в объеме их потребления в Беларуси составляет 100% и продукты питания, изготавливаемые на основе рыбы и морепродуктов, являются социально значимыми для республики».

Ранее в отношении моллюсков – кальмаров, осьминогов, мидий – уже действовали нулевые ставки. Такое решение обеспечило позитивный эффект для экономики, отметили в пресс-службе наднационального органа.

«Это позволило значительно увеличить импорт этих морепродуктов в страну в 2018 году по сравнению с 2016 годом. Кроме того, во время применения нулевых ставок пошлин ЕТТ ЕАЭС увеличилась загрузка рыбоперерабытывающих предприятий Республики Беларусь по выпуску продукции с использованием моллюсков – на 11%, криля – на 4%, рыбного сурими – на 6%», – говорится в сообщении.

Предполагается, что новое обнуление поможет повысить конкурентоспособность готовой продукции, выпускаемой в странах ЕАЭС, увеличить загрузку производственных мощностей.

В пресс-службе отметили, что за период действия меры 85-95% всего импорта рассматриваемых товаров поставлялось в Российскую Федерацию, 4-14% – в Белоруссию.

Министр ЕЭК подчеркнула, что ввоз этих морепродуктов осуществляется на территорию союза из стран дальнего зарубежья, главным образом из Чили (в среднем 40% от объема импорта), Китая (порядка 34%) и Перу (в среднем 16%).

Fishnews