05 февраля 2020 года

Промысловая обстановка на Западной Камчатке порадовала минтайщиков

К 4 февраля на Дальнем Востоке рыбаки освоили 255,2 тыс. тонн минтая, на 12,5% превысив уровень прошлого года. По данным ТИНРО, наиболее благоприятная промысловая обстановка сложилась на юге Западно-Камчатской подзоны.

Заседание штаба охотоморской путины сезона «А» провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в режиме видеоконференции с территориальными управлениями ведомства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в Охотском море добыто около 225,5 тыс. тонн минтая – на 10,3% больше, чем на отчетную дату прошлого года. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил около 202,2 тыс. тонн (+20%), в Северо-Охотоморской – 14,3 тыс. тонн (почти в 18 раз выше уровня 2019 г.).

В Южно-Курильской зоне добыто 9,8 тыс. тонн (+58%). Вылов в Восточно-Камчатской зоне составил 7,8 тыс. тонн (-22,8%), в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне – 7,7 тыс. тонн (-20,6%).

Тихоокеанской сельди выловлено 47,7 тыс. тонн - на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 47,2 тыс. тонн из этого объема освоено в Северо-Охотоморской подзоне (+30%).

Трески добыто 19,6 тыс. тонн – почти на 77% выше уровня 2019 г. В Северо-Курильской зоне – 5,1 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской подзоне – 4,3 тыс. тонн, в Петропавловско-Командорской подзоне – 3,5 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне – 3,6 тыс. тонн.

На промысле минтая работают 105 рыбодобывающих судов, лов сельди ведут шесть судов, трески – 15 судов.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края составляет 75,4%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы составляет 9-10 рублей за килограмм.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Игорь Мельников рассказал, что наиболее благоприятная промысловая обстановка установилась на юге Западно-Камчатской подзоны. По информации филиала, мониторинг добычи минтая и сельди в Охотском море на судах предприятий ведут 13 научных наблюдателей ТИНРО. Также в районе экспедиции работают четыре наблюдателя КамчатНИРО.

Fishnews