05 февраля 2020 года

«Прибрежники» Дагестана вышли на кильку

С 1 февраля на Каспии началась прибрежная добыча кильки, сообщает Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства. Ученые отмечают высокий потенциал добычи этого ресурса.

В Дагестане прибрежным ловом кильки занимается порядка 30 предприятий, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления. По его информации, в 2019 г. из общего числа добытой кильки (более 3500 тонн) доля «прибрежки» составила 1251 тонну (около 35%).

Исследования КаспНИРХ выявили рост запасов анчоусовидной и обыкновенной килек в Каспийском море. Ученые пришли к выводу о целесообразности новых подходов к организации промысла – с использованием новых орудий, способов и районов лова.

Fishnews