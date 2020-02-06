06 февраля 2020 года

Неполадки с «Меркурием» не помешают оформлять ветсертификаты через ЭПЖ

Система ветеринарной сертификации интегрирована с электронным промысловым журналом. Перевод «Меркурия» в аварийный режим не влияет на процесс оформления ветеринарно-сопроводительных документов через электронный промжурнал, отметили в ЦСМС.

В случае неполадок доступ к информационной системе в сфере ветеринарии – ФГИС «ВетИС» – переводится в аварийный режим и ее эксплуатация становится невозможной. Однако интеграция с электронным промысловым журналом продолжает осуществляться автоматически, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

ЦСМС ссылается на разъяснения Россельхознадзора о порядке действий при аварийном режиме компонента «Меркурий» системы «ВетИС» или глобальных проблемах у интернет-провайдера. В этом случае допускается на время аварийного режима буферизация данных в информационной системе, взаимодействующей с ФГИС «ВетИС» для последующего оформления ветеринарных сопроводительных документов. Они передаются в ВетИС после восстановления ее работоспособности. «При использовании буферизации оформление ВСД на бумажных носителях производится или не производится по желанию собственника подконтрольного товара», – говорится в сообщении.

Таким образом, по итогам восстановления работы «Меркурия» все ветеринарно-сопроводительные документы, сформированные на основе ССД через ЭПЖ, будут отражены в системе с указанием корректных дат оформления, полученных во время аварийного режима.

Fishnews