06 февраля 2020 года

Уловы на Западном бассейне пока невелики

К 5 февраля российские рыбопромышленники освоили 439,85 тыс. тонн - на 14,5%, выше уровня прошлого года. Отставание наблюдается на Западном бассейне, а также в конвенционных районах и открытой части Мирового океана.

На Дальнем Востоке добыто 347,1 тыс. тонн - на 14,82% больше, чем на отчетную дату 2019 г. Промысел минтая принес около 255,2 тыс. тонн (+28,34 тыс. тонн), трески – 19,6 тыс. тонн (+8,48 тыс. тонн), сельди - 47,68 тыс. тонн (+9,3 тыс. тонн).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне общий объем добычи составил примерно 42,1 тыс. тонн - на 21,5% выше уровня прошлого года. Трески поймано 31,02 тыс. тонн, что на 3,49 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 г., пикши – 7,73 тыс. тонн (+2,76 тыс. тонн).

В Западном бассейне выловили 7,5 тыс. тонн, что на 26% ниже прошлогоднего уровня. На промысле шпрота освоено около 4,17 тыс. тонн, что на 2,6 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2019 г. Балтийской сельди поймали 3,28 тыс. тонн (+30 тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки наловили 1,3 тыс. тонн кильки. В прошлом году на эту дату добыча еще не велась.

Промысловики Азово-Черноморского бассейна добыли 9,2 тыс. тонн - на 30,4% выше уровня 2019 г. На промысле хамсы вылов составил около 8,7 тыс. тонн (+2,87 тыс. тонн). Тюльки взяли 0,17 тыс. тонн (-0,11 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот освоил 32,4 тыс. тонн, что почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана суда РФ добыли 0,3 тыс. тонн - на 78,6% ниже уровня 2019 г.

Fishnews