07 февраля 2020 года

Российских рыбаков предупреждают о японских сетях

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства разместило на своем сайте информацию о координатах орудий лова, оставленных в море судами Японии.

Предоставленные японской стороной сведения можно скачать с сайта теруправления, сообщает корреспондент Fishnews. В документах указаны координаты орудий лова, их количество в наборах, даты постановки.

Эта информация предназначается для руководителей российских рыбопромышленных компаний и капитанов рыболовецких судов. Данные просят учесть в целях безопасности мореплавания.

Fishnews