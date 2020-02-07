Российских рыбаков предупреждают о японских сетях
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства разместило на своем сайте информацию о координатах орудий лова, оставленных в море судами Японии.
Предоставленные японской стороной сведения можно скачать с сайта теруправления, сообщает корреспондент Fishnews. В документах указаны координаты орудий лова, их количество в наборах, даты постановки.
Эта информация предназначается для руководителей российских рыбопромышленных компаний и капитанов рыболовецких судов. Данные просят учесть в целях безопасности мореплавания.
Fishnews