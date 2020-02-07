07 февраля 2020 года

Решение об упаковке для рыбы прокомментировали в ФТС

Решение Коллегии ЕЭК должно снизить остроту споров между таможенными органами и рыбаками по оформлению тароупаковки, считает замглавы ФТС Владимир Ивин. В то же время определенные вопросы сохраняются, отметил он.

С 26 января вступило в силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии, определяющее критерии отнесения упаковки для рыбной продукции к судовым припасам.

В пресс-службе ЕЭК, комментируя этот документ, отмечали, что он исключит противоречивую правоприменительную практику, сложившуюся в России.

В отраслевых объединениях, в свою очередь, согласились с важностью решения, но обратили внимание на тонкий момент: для признания припасом упаковка и упаковочные материалы должны быть товаром ЕАЭС.

Решение коллегии ЕЭК, безусловно, снизит остроту споров по оформлению тароупаковки, заявил Fishnews замглавы Федеральной таможенной службы, куратор ДВТУ Владимир Ивин.

В то же время в ФТС согласны, что вопросы остаются. «Не в полном объеме наши предложения были поддержаны органами Евразийской комиссии, поэтому, скорее всего, определенные вопросы и, значит, необходимость уточнения каких-то параметров в ходе таможенного оформления и таможенного контроля сохранятся», – полагает Владимир Ивин.

Fishnews