07 февраля 2020 года

Третье судно для АТФ попробовало воду

Архангельский траловый флот продолжает реализацию программы по строительству новых судов. На Выборгском судостроительном заводе спустили на воду траулер-процессор «Белое море».

На ленинградской верфи АТФ (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) строит серию из четырех крупнотоннажных судов проекта KMT01 – «Баренцево море», «Норвежское море», «Белое море» и «Балтийское море». Три первых траулера-процессора спущены на воду.

Каждое судно будет оснащено современным траловым комплексом последнего поколения. Фабрика позволит обрабатывать до 160 тонн сырца в сутки, продукция – филе, консервы, рыбная мука и рыбий жир.

Длина траулеров-процессоров – 86 м, ширина – 17 м, ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4.

Головное судно серии – «Баренцево море» – стало первым в новейшей истории России крупнотоннажным траулером, построенным на отечественной верфи.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Выборгского завода, «Баренцево море» находится на завершающей стадии строительства и будет сдано заказчику в 2020 г. Архангельский траловый флот готовится встретить новое судно в юбилейный год: в этом году АТФ исполняется 100 лет.

С проектами по обновлению флота компания прошла отбор по использованию механизма инвестиционных квот. После ввода судов в эксплуатацию государство должно выделить предприятию для освоения дополнительные объемы трески и пикши.

Всего программа АТФ по строительству и приобретению рыболовных судов на период 2018 – 2021 гг. предусматривает почти 17 млрд рублей инвестиций.

Fishnews