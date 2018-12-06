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На Выборгском судостроительном заводе спустили на воду траулер-процессор «Баренцево море»

Первый из четырех траулеров для АТФ спущен на воду

На Выборгском судостроительном заводе спустили на воду траулер-процессор «Баренцево море». Судно, заказчиком которого выступает Архангельский траловый флот, предназначено для работы на Северном бассейне.

5 декабря на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море», строящегося по заказу Архангельского тралового флота (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум). В приветственном слове, которое участникам мероприятия направил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, отмечено особое значение этого события для отрасли, перед которой стоят задачи «по модернизации и расширению рыболовецкого флота».

Новое судно проекта КМТ01 длиной 86 метров по плану получит ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и предназначено для работы на Северном бассейне. Оно будет оснащено траловым комплексом последнего поколения, фабрикой по переработке рыбы с возможностью выпуска филе и консервов и мощностью до 160 тонн сырца в сутки, а также рыбомучной установкой.

Генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев подчеркнул, что это первый в новейшей истории России крупнотоннажный траулер, построенный на отечественной верфи. Он поздравил коллег со спуском судна и пожелал успешной работы по его доведению до кондиции. «Готовность траулера на сегодняшний день составляет около 65%, его достройка будет проводиться уже на плаву», – рассказал руководитель завода, пообещав, что ВСЗ обеспечит надлежащее качество и сроки для заказчика.

Исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов отметил, что окончательные выводы делать рано, поскольку судно еще не до конца готово, но можно подвести промежуточные итоги. К ним он отнес отклик рыбаков на призыв государства. «Инвестиции пошли и в рыбную отрасль и в смежные отрасли, в частности в судостроение. Это факт», – указал представитель консорциума.

«Сложилась уникальная ситуация, когда сумели совместить три фактора – интерес рыбаков, возможности судостроителей и доверие банков. И очень важно эту ситуацию не потерять и не разрушить те хорошие тенденции, которые сегодня наблюдаются в отрасли», – заявил Сергей Несветов.

Он напомнил, что АТФ – старейший траловый флот в стране и в 2020 г. он будет праздновать 100-летний юбилей. «Сегодня здесь с нами ветераны отрасли, ветераны Архангельского тралфлота, люди, которые своими руками сохраняли и приумножали все, что сегодня есть в АТФ. Компания видела много, начиная от НЭПа и заканчивая перестройкой и приватизацией, и конечно лучший подарок АТФ к столетию – это серия новых судов», – заключил исполнительный директор СЗРК.

С «рождением судна» рыбаков и завод поздравил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сославшись на свой опыт работы в судостроении. «Это очень интересное судно, супернасыщенное, это высокоинтеллектуальное судно, – поделился он впечатлениями с корреспондентом Fishnews. – Конечно это праздник, праздник по-настоящему - и радости, и удовольствия, и гордости за тех, кто задумал, построил и сейчас уже по сути дела выводит на работу это судно, потому что это круто».

«Мы - огромная страна, у нас огромные водные ресурсы, и мы должны самым современным образом, сами создавая суда и соответствующие возможности, добывать эти ресурсы», – добавил глава региона.

«Баренцево море», к строительству которого ВСЗ приступил 18 месяцев назад, является головным в серии из четырех траулеров. Контракты на эти суда прошли отбор в рамках программы инвестиционных квот по треске и пикше.

Председатель совета директоров СЗРК Дмитрий Озерский отметил, что стимулом для строительства нового флота стали стабильные правила работы, о которых было объявлено на заседании президиума Госсовета в 2015 г. Однако сейчас предпринимаются попытки резко ухудшить систему через введение аукционов. «Но мы надеемся, что этого не произойдет», – заявил собеседник Fishnews.

Fishnews

  • На Выборгском судостроительном заводе спустили на воду траулер-процессор «Баренцево море»
  • Торжественная приемка судна состоялась в Выборге
  • Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ
  • На Выборгском судостроительном заводе спустили на воду траулер-процессор «Баренцево море»
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