07 февраля 2020 года

Алексей Гордеев перейдет в Госдуму

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Госдумы, сообщил глава фракции «ЕР» Сергей Неверов. «В перспективе мы видим его заместителем председателя Госдумы», – сказал вице-спикер.

Информация о том, что Алексей Гордеев получит депутатские полномочия, опубликована на сайте Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Парламентарий от «Единой России» Геннадий Кулик сложит полномочия в связи с переходом на другую работу – ожидается, что этот вопрос нижняя палата рассмотрит 11 февраля. «Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году», – приводятся в сообщении слова вице-спикера ГД, руководителя фракции «ЕР» Сергея Неверова.

«Алексей Васильевич – политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной Думы», – подчеркнул Сергей Неверов.

Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. «Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности заместителя председателя ГД и руководителя фракции «Единая Россия», – сказал Сергей Неверов.

Среди сфер, которые курирует зампред Госдумы, он назвал и агропромышленный комплекс.

Напомним, что после январской смены правительства Алексей Гордеев покинул пост вице-премьера. В кабмине он курировал в том числе сельское и рыбное хозяйство.

На общем собрании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), проходящем 7 февраля в Москве, уже выразили уверенность, что новое назначение Алексея Гордеева облегчит работу.

Заместители председателя Госдумы избираются большинством голосов депутатов.

Fishnews