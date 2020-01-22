Новости
Президент Владимир ПУТИН провел встречу с новым правительством. Фото пресс-службы главы государства

Структура управления рыбным хозяйством осталась без изменений

Президент Владимир Путин утвердил новую структуру федеральных органов исполнительной власти. Росрыболовство по-прежнему в ведении Минсельхоза, пост министра сохранил Дмитрий Патрушев.

Указом президента утверждена новая структура федеральных ведомств. Как сообщает корреспондент Fishnews, Федеральное агентство по рыболовству остается в ведении Министерства сельского хозяйства – как это и было с 2012 г. Минсельхозу по-прежнему подчинен и Россельхознадзор.

Упразднено Министерство по делам Северного Кавказа.

В ведение непосредственно правительства перешла Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии: ранее Росреестр относился к системе Минэкономразвития.

Также непосредственно правительству теперь будут подчиняться Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и Федеральное медико-биологическое агентство.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) переходит в ведение Минфина, ранее оно относилось к Министерству экономического развития.

О вице-премьерах

Президент также подписал указы о вице-премьерах. Антона Силуанова на посту первого зампреда правительства сменил Андрей Белоусов, с 2013 г. занимающий пост помощника президента.

Вице-премьером – руководителем аппарата правительства становится Дмитрий Григоренко, замглавы ФНС. Ранее этот пост в кабмине занимал Константин Чуйченко.

Должность зампреда правительства – полномочного представителя президента в ДФО сохранил Юрий Трутнев.

Работу в качестве вице-премьеров также продолжат Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Зампредами назначены Виктория Абрамченко, ранее заместитель министра экономического развития – руководитель Росреестра; Алексей Оверчук (до этого заместитель руководителя Федеральной налоговой службы), Марат Хуснуллин (ранее – вице-мэр Москвы), Дмитрий Ченышенко (руководитель «Газпром-медиа холдинга»).

Среди вице-премьеров не значатся Алексей Гордеев, курировавший в правительстве сельское и рыбное хозяйство, Антон Силуанов (за них сохраняется кресло главы Минфина), Константин Чуйченко, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Максим Акимов и Ольга Голодец.

О министрах

Известны теперь и министры нового правительства. Дмитрий Патрушев сохранил пост главы Минсельхоза, аграрным ведомство он руководит с весны 2018 г., когда кабмин обновляли после выборов президента.

На посту министра финансов по-прежнему Антон Силуанов. Ранее он руководил ведомством в статусе первого вице-премьера.

Министерство экономического развития теперь возглавит не Максим Орешкин, а Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.

Веронику Скворцову на поту министра здравоохранения сменил Михаил Мурашко, министром культуры вместо Владимира Мединского назначена Ольга Любимова. Министерство науки и высшего образования теперь возглавляет Валерий Фальков, ранее руководивший Тюменским государственным университетом. Новый министр просвещения – Сергей Кравцов.

Министром труда и социальной защиты вместо Максима Топилина назначен Антон Котяков, до этого работавший заместителем министра финансов. Новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев, новый руководитель – Олег Матыцин – и у министерства спорта.

МВД по-прежнему будет возглавлять Владимир Колокольцев, МЧС – Евгений Зиничев. Сохраняют свои посты министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Константин Чуйченко становится министром юстиции.

Министерство природных ресурсов остается за Дмитрием Кобылкиным, Минпромторг по-прежнему возглавляет Денис Мантуров, Минвостокразвития – Александр Козлов. Министром строительства и ЖКХ остается Владимир Якушев, министром энергетики – Александр Новак. Минтранс по-прежнему возглавляет Евгений Дитрих.

Fishnews

  • Президент Владимир ПУТИН провел встречу с новым правительством. Фото пресс-службы главы государства
  • Президент Владимир ПУТИН провел встречу с новым правительством. Фото пресс-службы главы государства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: правительстворосрыболовствороссельхознадзор
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Ищем пути развития в новых условиях

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

    Тоби МИДДЛТОН

    Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Структура ВНИРО работает как часы

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Мы растем вместе с отраслью

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Важно обеспечить условия бесперебойной работы на промысле

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Предлагаем уйти от избыточных согласований при экспорте морепродуктов

    Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Андрей БЕЛИНСКИЙ

    Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург»

    Андрей БЕЛИНСКИЙ

    Бирже необходимо мнение участников рынка

    Все материалы

    Крупным планом

    Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

    Marique – российское оборудование для переработки иваси

    5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

    АТФ: Рыбалка длиною в век

    Доли квот крабов продали с аукциона

    С чем рыбаки начинают новый год

    Российские производители оборудования взялись за крабовое направление

    Время пришло

    Все материалы

    События

    Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

    Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

    Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.