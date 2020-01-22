22 января 2020 года

Структура управления рыбным хозяйством осталась без изменений

Президент Владимир Путин утвердил новую структуру федеральных органов исполнительной власти. Росрыболовство по-прежнему в ведении Минсельхоза, пост министра сохранил Дмитрий Патрушев.

Указом президента утверждена новая структура федеральных ведомств. Как сообщает корреспондент Fishnews, Федеральное агентство по рыболовству остается в ведении Министерства сельского хозяйства – как это и было с 2012 г. Минсельхозу по-прежнему подчинен и Россельхознадзор.

Упразднено Министерство по делам Северного Кавказа.

В ведение непосредственно правительства перешла Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии: ранее Росреестр относился к системе Минэкономразвития.

Также непосредственно правительству теперь будут подчиняться Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и Федеральное медико-биологическое агентство.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) переходит в ведение Минфина, ранее оно относилось к Министерству экономического развития.

О вице-премьерах

Президент также подписал указы о вице-премьерах. Антона Силуанова на посту первого зампреда правительства сменил Андрей Белоусов, с 2013 г. занимающий пост помощника президента.

Вице-премьером – руководителем аппарата правительства становится Дмитрий Григоренко, замглавы ФНС. Ранее этот пост в кабмине занимал Константин Чуйченко.

Должность зампреда правительства – полномочного представителя президента в ДФО сохранил Юрий Трутнев.

Работу в качестве вице-премьеров также продолжат Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Зампредами назначены Виктория Абрамченко, ранее заместитель министра экономического развития – руководитель Росреестра; Алексей Оверчук (до этого заместитель руководителя Федеральной налоговой службы), Марат Хуснуллин (ранее – вице-мэр Москвы), Дмитрий Ченышенко (руководитель «Газпром-медиа холдинга»).

Среди вице-премьеров не значатся Алексей Гордеев, курировавший в правительстве сельское и рыбное хозяйство, Антон Силуанов (за них сохраняется кресло главы Минфина), Константин Чуйченко, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Максим Акимов и Ольга Голодец.

О министрах

Известны теперь и министры нового правительства. Дмитрий Патрушев сохранил пост главы Минсельхоза, аграрным ведомство он руководит с весны 2018 г., когда кабмин обновляли после выборов президента.

На посту министра финансов по-прежнему Антон Силуанов. Ранее он руководил ведомством в статусе первого вице-премьера.

Министерство экономического развития теперь возглавит не Максим Орешкин, а Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.

Веронику Скворцову на поту министра здравоохранения сменил Михаил Мурашко, министром культуры вместо Владимира Мединского назначена Ольга Любимова. Министерство науки и высшего образования теперь возглавляет Валерий Фальков, ранее руководивший Тюменским государственным университетом. Новый министр просвещения – Сергей Кравцов.

Министром труда и социальной защиты вместо Максима Топилина назначен Антон Котяков, до этого работавший заместителем министра финансов. Новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев, новый руководитель – Олег Матыцин – и у министерства спорта.

МВД по-прежнему будет возглавлять Владимир Колокольцев, МЧС – Евгений Зиничев. Сохраняют свои посты министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Константин Чуйченко становится министром юстиции.



Министерство природных ресурсов остается за Дмитрием Кобылкиным, Минпромторг по-прежнему возглавляет Денис Мантуров, Минвостокразвития – Александр Козлов. Министром строительства и ЖКХ остается Владимир Якушев, министром энергетики – Александр Новак. Минтранс по-прежнему возглавляет Евгений Дитрих.

Fishnews