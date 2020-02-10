10 февраля 2020 года

Коронавирус внес коррективы в рыбную торговлю стран Азии

Меры, направленные на борьбу с коронавирусом, привели к ограничению поставок живого краба из Индии в КНР. Индонезия, напротив, приостановила ввоз китайской живой рыбы.

Председатель Управления по развитию экспорта рыбы и морепродуктов (MPEDA) Индии К.С. Сринивас заявил изданию The Hindu, что влияние коронавируса на ситуацию минимально. «Фермерам или экспортерам не следует паниковать, – сказал он. – Спрос на креветки и другие продукты остается неизменным на глобальном уровне». Между тем само издание придерживается иного мнения и заявляет, что экспорт морепродуктов из Индии в Китай снизился, сообщает корреспондент Fishnews.

Business Line (деловое приложение The Hindu) отмечает, что коронавирус затормозил поставки живого краба из индийского штата Керала в КНР в связи с китайскими ограничениями. Это немедленно отразилось на закупках краба крупными экспортерами штата у мелких дилеров, и как следствие, вызвало снижение цен. Ситуация усугубляется тем, что сокращение поставок пришлось на время сбора аквафермерами урожая.

Тем временем Индонезия в связи с распространением коронавируса в КНР решила временно приостановить импорт китайской рыбы, пишет Tempo.co. Министр морских дел и рыболовства республики Эдхи Прабово заявил, что запрет на ввоз будет действовать только для живой рыбы, а для замороженной продукции лишь усилят контроль безопасности. Индонезийский министр призвал правительство Китая с пониманием отнестись к такому шагу.

В связи с этим решением Индонезии свою глубокую озабоченность высказал китайский посол Сяо Цян, сообщает The Jakarta Post. Дипломат заявил, что нет доказательств распространения коронавируса через импортируемую продукцию и что введение торговых ограничений противоречит рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Fishnews