11 февраля 2020 года

Не приведет ли упаковка в суд

Вопрос с таможенным оформлением тароупаковочных материалов для рыбацких судов решили на наднациональном уровне, однако один из критериев отнесения упаковки к припасам экспертов насторожил.

Оформление тароупаковочных материалов, которые используются на рыбопромысловых судах, – вопрос с историей. Fishnews следит за этой темой уже шесть лет. Когда стало известно о первых разбирательствах, еще действовал Таможенный кодекс Таможенного союза.

Рыбопромышленные предприятия считали, что тару нужно оформлять как судовые припасы, ведь без нее промысловый флот нормально эксплуатироваться не может, продукцию надо должным образом упаковывать. Таможенные органы настаивали на том, что не могут отнести тароупаковку к категории припасов. Со стороны может показаться, что это тонкости оформления, однако для компаний они выливались во временные и финансовые затраты. «Тарный» вопрос приводил рыбаков и таможню в суды, причем такие ситуация повторялись в разных регионах.

Таможенники заявляли, что для устранения проблемного момента нужно внести изменения в правовую базу. Надежда появилась с выходом Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. ТК ЕАЭС предусмотрел, что Евразийская экономическая комиссия вправе определить критерии отнесения отдельных категорий товаров к припасам в зависимости от вида транспорта, которым перемещаются товары.

С 26 января 2020 г. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии, определяющее критерии отнесения упаковки для рыбной продукции к судовым припасам, вступило в силу.

Предусмотрено четыре признака, только при одновременном соблюдении которых упаковка признается припасом. Первые три вроде бы не вызывают вопросов. А вот четвертый критерий экспертов насторожил: согласно этому требованию, упаковка должна являться товаром Евразийского экономического союза.

Решение Коллегии ЕЭК, относящее тару для рыбопродукции к судовым припасам, безусловно, важно для отрасли, но не является полным решением проблемы, считают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

«На наш взгляд, установленный документом новый критерий об отнесении тары к судовым припасам в зависимости от страны ее производства не соответствует положениям Таможенного кодекса ЕАЭС», – прокомментировал президент АСРФ Алексей Осинцев.

Все суда, принадлежащие участникам ассоциации, пополняют припасы в основном в российских портах и планируют так же поступать в дальнейшем. Но не всегда и не во всех российских морских портах имеются необходимые запасы тары отечественного производства. Влияют и другие факторы. Использование иностранной тары невозможно полностью исключить также в силу удаленности районов промысла и многомесячного нахождения рыболовного флота в море. На промысле рыбаки могут получать тароупаковочные материалы от транспортных судов, в том числе следующих из иностранных портов. В случае ремонта промыслового судна в иностранном порту также рационально пополнить припасы.

«Таким образом, противоречия в определении тары как припаса сохраняются в данной части. Рыбодобывающие компании и капитаны судов должны вести отдельный учет тары иностранного производства, что может привести к возникновению спорных ситуаций с таможенными органами», – считают в АСРФ.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников также обратили внимание, что решение направлено лишь на те случаи, когда тарный материал имеет статус товара ЕАЭС и используется на промысловых судах. В полном объеме проблема отнесения тарного материала, находящегося на промысловом судне, к припасам не решается, подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он также обратил внимание на случаи, когда компании получают иностранную тароупаковку в районах промысла.

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