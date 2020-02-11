11 февраля 2020 года

Нижегородским аквафермерам готовят новые меры поддержки

Ввести дополнительные стимулы развития рыбоводства и рыбопереработки планируют в Нижегородской области. В частности, предполагается компенсировать прямые затраты на строительство и реконструкцию отраслевой инфраструктуры.

Объемы производства рыбы в области растут: в прошлом году выпущено 684 тонны рыбной продукции (в 2018 г. — 630 тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе регионального комитета госохотнадзора.

«Это означает, что в регионе назрел вопрос стимулирования комплексной переработки и рационального использования сырья рыбной промышленности», – отметил руководитель комитета Николай Бондаренко.

Он подчеркнул, что поддержать предприятия планируется введением новой меры субсидирования — компенсации прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры. «Это позволит создать новые помещения для хранения рыбы, для инкубационных цехов, а также для комплексов по переработке», – сказал Николай Бондаренко.

Напомним, в 2018 г. в Нижегородской области была принята программа «Развитие товарной аквакультуры», в рамках которой из регионального бюджета предоставляются субсидии. В 2020 г. на эти цели планируется выделить 20,1 млн рублей. К концу 2021 г. годовой объем производства рыбы в области предполагается довести до 729 тонн.

Fishnews