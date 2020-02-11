11 февраля 2020 года

Лососевые перспективы обсудит ДВНПС на Сахалине

Дальневосточный научно-промысловый совет планирует собраться 21 февраля на Сахалине. Заседание будет посвящено, прежде всего, организации лососевой путины.

Напомним, что в рамках ДВНПС представители госорганов, науки, рыбохозяйственных предприятий обсуждают ключевые вопросы промысла. В этом году, для того чтобы рассмотреть подготовку к лососевой путине, решено провести внеочередное заседание совета. Оно должно состояться 21 февраля в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что участники ДВНПС проанализируют прошлую путину, а также обсудят подготовку стратегий промысла лососей по регионам. Такие материалы предусматривают планируемые сроки начала и завершения добычи, ограничения лова. Окончательно совет должен принять стратегии на весеннем заседании, уже ближе к открытию промысла.

По предварительным оценкам, в этом году на Дальнем Востоке ожидается вылов более 383 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе более 222 тыс. тонн горбуши и 113 тыс. тонн кеты.

Также на заседании в Южно-Сахалинске планируется обсудить предлагаемые изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Fishnews