06 ноября 2019 года

Дальний Восток обсудил результаты и перспективы по лососю

Вылов тихоокеанских лососей достиг полумиллиона тонн. По объемам добычи год стал одним из самых успешных. Вопросы, которые возникали при регулировании промысла, обсудили на заседании ДВНПС во Владивостоке.

Нынешний год относится к числу высокоурожайных по лососевым, уловы превысили рубеж в 450 тыс. тонн, рассказал руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО Сергей Марченко. Он привел данные по добыче на начало ноября: без малого 500 тыс. тонн и на 8% выше прогноза.

В ряду нечетных лет результаты нынешней путины уступают только 2009 и 2011 гг., в ряду четных – 2018 г. (тогда, напомним, рыбаки побили рекорд и взяли около 676 тыс. тонн), сообщает корреспондент Fishnews.

«Горбуша на протяжении двух последних цикличных поколений показывает высокую динамику прироста вылова, достигающую 50%. В то время как объем добычи остальных видов тихоокеанских лососей находится на среднем уровне для последних четырех лет», – обратил внимание представитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства.

Лидер по уловам – Камчатский край, добывший около 380 тыс. тонн. Затем – Сахалинская область: рыбаки островного региона взяли около 75 тыс. тонн. Представитель института отметил, что область второй год подряд удерживает первую позицию по добыче кеты.

Замыкает тройку лидеров Хабаровский край с 26 тыс. тонн. На долю Магаданской области, Чукотского автономного округа, Приморского края приходится суммарно 16 тыс. тонн.

Сергей Марченко отметил, что в нынешнем году сохранилась тенденция к смещению районов добычи горбуши в северном направлении. «В сравнении с 2017 годом наблюдался четырех-пятикратный рост вылова горбуши на Западной Камчатке и на Чукотке, более чем на 50% выросли уловы вида на северо-востоке Камчатки и в Магаданской области. Вместе с тем продолжилась деградация запасов горбуши на Сахалине, а также в охотоморских районах Хабаровского края. Более того, для реки Амур у нас был введен запрет на добычу горбуши», – напомнил глава департамента.

Вылов кеты – около 111 тыс. тонн. Это на 5% ниже прогноза. Здесь, по словам Сергея Марченко, в первую очередь сказалась ситуация на Амуре и лимане, где ожидалась добыча 20 тыс. тонн, а в итоге взяли около 8 тыс. тонн. Как заявил представитель ВНИРО, причины низкого освоения – это резкое сокращение количества орудий лова и неблагоприятная гидрологическая обстановка. «Вместе с тем снижение пресса промысла позволило нам обеспечить пропуск на нерестилища достаточного количества кеты для расширенного воспроизводства ее запасов», – рассказал руководитель департамента.

Рекомендованный вылов нерки составлял 40,7 тыс. тонн. «Основным районом промысла должно было стать юго-западное побережье Камчатки, второстепенным – юго-восточное побережье полуострова. В целом прогноз вылова оправдался. Высокая интенсивность подходов нерки была отмечена в районе северо-восточной Камчатки, в результате фактический вылов здесь превысил прогноз почти в два раза», – сообщил Сергей Марченко. Всего на Дальнем Востоке добыто 46,5 тыс. тонн нерки.

В следующем году, как и в нынешнем, планируется определить стратегии, на которых будет базироваться организация путины в регионах, обратил внимание председатель совета, замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Он уточнил, что по свежим данным вылов лососей превысил 500 тыс. тонн.

На заседании обсуждались темы, волнующие регионы. Например, ситуация с пропуском нерки на реке Камчатка: рыбопромышленники ждут результатов исследований науки по этому вопросу. Хабаровских рыбаков волнует, какие меры будут приняты в следующем году по промыслу летних лососей.

Камчатский край и Сахалинская область продолжат обсуждение организации промысла лососей на Северных Курилах – эта тема также рассматривалась в рамках ДВНПС.

Сахалинская область и Хабаровский край подняли проблемы с оперативностью принятия решений при организации путины. Представители региона также указали на проблемные моменты реализации стратегии промысла.

Для того чтобы дополнительно обсудить вопросы путины, решено организовать «промежуточное» заседание ДВНПС. Предполагается, что оно пройдет в конце февраля. Возможное место проведения – Сахалин.

Fishnews