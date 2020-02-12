12 февраля 2020 года

Молодых ученых предложили прописать в законе

Депутаты предложили законодательно закрепить понятие «молодой ученый». Сегодня в этой сфере есть пробел, считают парламентарии.

Группа депутатов передала на рассмотрение Госдумы законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в закон предлагается включить термин «молодой ученый». Таким образом, по мнению парламентариев, будет восполнен правовой пробел. Сейчас меры господдержки молодых ученых предусмотрены, а законодательно понятие не закреплено, отмечено в пояснительной записке.

Статус «молодого ученого», по мнению авторов законопроекта, должен иметь работник образовательной или научной организации с ученой степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученой степенью доктора наук в возрасте до 40 лет. К категории молодых ученых в законопроекте отнесены и «аспиранты, исследователи или преподаватели образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет».

Сегодня закон устанавливает обязанности органов госвласти: например, готовить кадры для научных организаций, гарантировать субъектам научной деятельности защиту от недобросовестной конкуренции.

Авторы законопроект предлагают добавить в число таких обязательств новый пункт: о том, что власти будут гарантировать исполнение мер господдержки молодых ученых и их исследований.

Развитие системы поддержки молодых ученых, в том числе содействие их участию в научных обменах, предложено включить в основные принципы государственной научно-технической политики.

В пояснительной записке отмечено, что проект закона направлен на достижение целей ускоренного технологического развития, определенных в «майском» указе президента.

Fishnews