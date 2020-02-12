12 февраля 2020 года

Вячеслав Бычков: Сертификация цепей поставок идет своим чередом

Ассоциация «Ярусный промысел» продолжит работу по повышению прослеживаемости MSC-сертифицированной трески и палтуса. «У нас уже есть компания, завершившая сертификацию цепи поставок, еще у нескольких этот процесс близок к концу», – прокомментировал президент АЯП Вячеслав Бычков.

В прошлом году Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» (АЯП) успешно подтвердила соответствие промысла тихоокеанской трески и белокорого палтуса в западной части Берингова моря стандартам Морского попечительского совета (MSC). Процесс оценки занял у рыбопромышленников полтора года, не считая подготовительного этапа.

Теперь в фокусе внимания рыбаков – сертификация цепей поставок, что не менее важно для рынка. К счастью, сроки здесь совсем другие. «Буквально недели не прошло [с момента получения сертификата MSC – прим. ред.], как рыбаки начали обращаться по поводу сертификации цепочки поставок. На сегодняшний день компания «ЯМСы» уже выполнила все процедуры – у них это заняло чуть меньше трех месяцев. Еще у нескольких предприятийэтот процесс как раз завершается», – рассказал Fishnews президент АЯП Вячеслав Бычков.

По словам руководителя ассоциации, компании не хотят впустую терять время, поскольку у всех есть понимание, что цепочки поставок тоже должны быть сертифицированы. «На примере добытчиков минтая, которые были первопроходцами в этой области, наши предприятия видят, насколько это важно и выгодно и почему этим следует заниматься», – добавил он.

Он отметил, что в отличие от оценки промысла для цепей поставок коллективная заявка не подходит, поэтому компании подают заявки сертификатору в индивидуальном порядке. «Мы обращались за разъяснениями и в российское представительство MCS, и напрямую в головной офис в Лондоне, и в «Морскую сертификацию». Потом донесли эту информацию до членов ассоциации», – уточнил Вячеслав Бычков.

Рыбакам сильно помогает то, что в рамках общей оценки промысла пути, которые проходит продукция, также досконально изучались. «Мы предоставляли все сведения – о движении продукции, портах выгрузки. Пошагово расписывали, как эта рыба идет на внутренний рынок, как уходит на экспорт – там в общем все понятно, все это уже проверялось, – напомнил президент АЯП. – Поэтому сейчас я проблем не вижу. Никаких негативных моментов не возникало. Никому не отказали. Сертификация цепей поставок идет своим чередом».

Fishnews