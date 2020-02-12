12 февраля 2020 года

Рыбный промысел хотят «помирить» с судоходством

Минсельхоз предложил скорректировать правила определения границ рыболовных участков. Планируется разрешить формировать их на путях движения судов и в районах якорной стоянки.

Проект постановления правительства РФ размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в принятые в 2018 г. Правила определения границ рыболовных участков, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, планируется исключить формулировку «районы якорной стоянки и установленные пути движения судов» из перечня ограничений при определении границ участков. В пояснительной записке отмечено, что основная часть формируемых рыболовных участков затрагивает такие акватории.

Fishnews