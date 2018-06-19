19 июня 2018 года

Границы рыболовных участков определят регионы

С 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» вводится понятие «рыболовный». Каким образом будут определяться границы таких участков – в материале Fishnews.

Правительство утвердило Правила определения границ рыболовных участков. Постановление от 14 июня 2018 г. № 681 вступит в силу с 1 января 2019 г.

Кто определяет границы? Орган исполнительной власти субъекта Федерации. При этом должны учитываться предложения граждан, общественных объединений, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объединений юрлиц (союзов и ассоциаций), муниципальных образований, заключения подведомственных Росрыболовству научных организаций. Для определения границ региональные власти формируют комиссию.

Кто входит в комиссию по определению границ рыболовных участков? Представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), рыбводов, а также отраслевых институтов.

Специфика определения рыболовных участков для добычи анадромных, а также участков во внутренних морских водах и территориальном море. В комиссию должны входить представители федерального ведомства в области обороны, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального ведомства в области охраны окружающей среды и федерального органа исполнительной власти в области геодезии и картографии.

Специфика определения рыболовных участков во внутренних водах, за исключением внутренних морских и за исключением определения границ участка для добычи анадромных. В состав комиссии обязательно включаются представители федерального ведомства в области окружающей среды и федерального органа исполнительной власти в области геодезии и картографии.

Кто определяет порядок деятельности комиссии? Орган исполнительной власти субъекта Федерации. Рекомендации комиссии оформляются протоколом ее заседания.

Как определяются границы рыболовного участка? По точкам, описываемым в географических координатах. Таких точек не может быть меньше трех, и они не могут располагаться на одной прямой.

Когда не требуется указание координат? Если границы рыболовного участка включают в себя всю акваторию водного объекта или если границы рыболовного участка определяются на реке.

Какие случаи недопустимы при определении границ рыболовных участков? Во-первых, полное или частичное наложение границ одного рыболовного участка на границы другого рыболовного участка, рыбопромыслового участка (с действующим договором), рыбоводного участка. Пересечение границами одного рыболовного участка границ другого рыболовного участка, рыбопромыслового участка или рыбоводного участка. Нахождение границ одного рыболовного участка в пределах границ другого рыболовного участка, РПУ или РВУ.

Во-вторых, полное или частичное наложение границ рыболовного участка на границы запретных для плавания и временно опасных районов, в которых полностью запрещаются или временно ограничиваются плавание и постановка на якорь, районов учений и боевой подготовки ВМФ, районов, опасных в навигационном отношении, районов якорной стоянки и установленных путей движения судов. Пересечение границами рыболовного участка границ запретных районов либо нахождение границ рыболовного участка в пределах границ запретного района.

В-третьих, полное или частичное наложение границ рыболовного участка на границы особо охраняемой природной территории, нахождение границ рыболовного участка в границах ООПТ, пересечение границами рыболовного участка границ ООПТ. Это положение действует, если законодательством об особо охраняемых природных территориях или положением об ООПТ не установлен запрет на рыболовство на такой территории.

В-четвертых, нахождение границ одного рыболовного участка во внутренних водах, за исключением внутренних морских, на территориях двух и более муниципальных образований.

В-пятых, нахождение границ рыболовного участка во внутренних морских водах и в территориальном море, прилегающих к территории двух и более муниципальных образований.

Как меняются границы рыболовных участков? В том же порядке, что и их определение в соответствии с настоящими правилами.

По закону с января 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок». Он предусмотрен для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов. В этом случае участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

Fishnews