13 февраля 2020 года

На Нижней Волге чистят крупный ерик

В Волгоградской области на территории Волго-Ахтубинской поймы начали расчистку ерика Кривого. Планируется, что его экологическая реабилитация поможет вернуть утраченное биоразнообразие и наладить транзитный пропуск воды в нижние озера.

В порядок предстоит привести участок протяженностью 10 км, расчистку предполагается провести за два года. Ерик Кривой включен в перечень первоочередных объектов регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» (входит в нацпроект «Экология»). Экологи установили: извилистое русло ерика заилилось, заросло болотной и древесно-кустарниковой растительностью. Это затруднило пропуск воды.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной администрации, общая площадь работ составляет порядка 20 га. Из русла планируется извлечь более 100 тыс. кубометров донных отложений мусора и сухостоя. Ожидается, что восстановление проточности ерика поможет вернуть утраченное биоразнообразие, наладить транзитный пропуск воды в нижележащие озера Волго-Ахтубинской поймы, решить вопрос с обеспечением водой трех поселков.

В администрации региона отметили, что в рамках нацпроекта на территории Волго-Ахтубинской поймы ведутся работы по расчистке и экологической реабилитации 28 водных объектов. В 2020 г. в план также были включены реки Донского бассейна. В целом до 2024 г. планируется расчистить и реабилитировать 93 водных объекта, построить 73 водопропускных сооружения.

Кроме того, продолжается проектирование комплекса гидротехнических сооружений для наполнения водой реки Ахтубы и поймы. Ввод этих ГТС намечен на 2023 г.

Fishnews