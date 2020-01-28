28 января 2020 года

Волго-Ахтубинской пойме хотят добавить воды

Проект дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы представили в Волгоградской области. С помощью строительства водоприемника, канала, ГТС и системы лиманов планируется сохранить уникальную экосистему.

Часть Волго-Ахтубинской поймы – природный парк с международным статусом биосферного резервата ЮНЕСКО. «С появлением каскада ГЭС на Волге изменение гидрологического режима существенно повлияло на экологический баланс. Кроме того, периоды маловодья наносят ущерб уникальной природной зоне поймы», – отметили в Минприроды.

Проект обводнения разработало АО «Институт Гидропроект». Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, рассматривается вопрос проектирования и строительства водоприемника, подводящего канала, технических сооружений, а также системы лиманов. Таким образом предполагается создать необходимый гидрологический режим для обводнения верхней части Волго-Ахтубинской поймы. Система лиманов даст возможность перераспределять воду в течение года, обратили внимание в Минприроды.

Документацию разрабатывают в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление реки Волги» нацпроекта «Экология». Строительство комплекса ГТС и дополнительное обводнение реки Ахтубы и поймы напрямую коснется свыше 500 тыс. человек в Волгоградской области и еще большого количества жителей Астраханской области, отметили в министерстве.

В Волгоградской области системно решать задачу по восстановлению гидротехнических сооружений начали шесть лет назад – в комплексе с работами по расчистке и реабилитации водных объектов поймы. В этом году в регионе планируют возвести 30 новых ГТС.

Fishnews