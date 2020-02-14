14 февраля 2020 года

США оценили рыбный импорт из России

В 2019 г. в Соединенные Штаты ввезено свыше 36 тыс. тонн российских рыбы и морепродуктов – больше, чем в 2018 г., отмечает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). В структуре поставок основное место занимают мороженые крабы.

По данным NOAA, в 2019 г. из России в Соединенные Штаты поступило 36,4 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов общей стоимостью 698,17 млн долларов. Несмотря на непростые отношения между странами, показатели растут: уровень предыдущего года превышен на 7,36% по объему и на 19,72% по стоимости, отмечают в управлении.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в структуре поставок из РФ преобладали замороженные крабы.

Из США в Россию за прошлый год отправили 342,5 тонны рыбо- и морепродукции общей стоимостью 5,4 млн долларов. В основном Соединенные Штаты экспортировали на российский рынок рыбий жир и камбалообразных рыб.

Аляска недовольна положением дел

Эти данные хорошо известны рыбакам Аляски, которые сильно пострадали от «санкционной войны» (в 2014 г. Россия ввела запрет на импорт американских продуктов питания, в том числе рыбы и морепродуктов).

Alaska Fish Radio подчеркивает, что до введения запрета российский рынок был вторым по значимости (после японского) для аляскинских поставщиков красной икры лосося. Общая же стоимость экспорта продукции из уловов штата в РФ составляла 61 млн долларов, отмечает издание.

По его данным, за 5 лет с 2014 г. стоимость импорта российских рыбы и морепродуктов в США выросла на 70%. При этом значительная их часть поступает в Соединенные Штаты практически без уплаты пошлины, заявляет Alaska Fish Radio.

Специалисты Аляскинского института маркетинга морепродуктов (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI) предполагают, что сложившейся дисбаланс будет только усиливаться, так как Россия намерена значительно увеличить экспорт своих рыбы и морепродуктов – до 8,5 млрд долларов к 2024 г.

Fishnews