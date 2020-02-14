Новости
Краб – важная позиция российского импорта в США

США оценили рыбный импорт из России

В 2019 г. в Соединенные Штаты ввезено свыше 36 тыс. тонн российских рыбы и морепродуктов – больше, чем в 2018 г., отмечает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). В структуре поставок основное место занимают мороженые крабы.

По данным NOAA, в 2019 г. из России в Соединенные Штаты поступило 36,4 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов общей стоимостью 698,17 млн долларов. Несмотря на непростые отношения между странами, показатели растут: уровень предыдущего года превышен на 7,36% по объему и на 19,72% по стоимости, отмечают в управлении.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в структуре поставок из РФ преобладали замороженные крабы.

Из США в Россию за прошлый год отправили 342,5 тонны рыбо- и морепродукции общей стоимостью 5,4 млн долларов. В основном Соединенные Штаты экспортировали на российский рынок рыбий жир и камбалообразных рыб.

Аляска недовольна положением дел

Эти данные хорошо известны рыбакам Аляски, которые сильно пострадали от «санкционной войны» (в 2014 г. Россия ввела запрет на импорт американских продуктов питания, в том числе рыбы и морепродуктов).

Alaska Fish Radio подчеркивает, что до введения запрета российский рынок был вторым по значимости (после японского) для аляскинских поставщиков красной икры лосося. Общая же стоимость экспорта продукции из уловов штата в РФ составляла 61 млн долларов, отмечает издание.

По его данным, за 5 лет с 2014 г. стоимость импорта российских рыбы и морепродуктов в США выросла на 70%. При этом значительная их часть поступает в Соединенные Штаты практически без уплаты пошлины, заявляет Alaska Fish Radio.

Специалисты Аляскинского института маркетинга морепродуктов (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI) предполагают, что сложившейся дисбаланс будет только усиливаться, так как Россия намерена значительно увеличить экспорт своих рыбы и морепродуктов – до 8,5 млрд долларов к 2024 г.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икракраблососьсша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Структура ВНИРО работает как часы

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

Не приведет ли упаковка в суд

На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

Сельдь олюторская – значит превосходная

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

Что происходит в отрасли

Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

Marique – российское оборудование для переработки иваси

Все материалы

События

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.