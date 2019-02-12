12 февраля 2019 года

Правительство поделилось деталями нацпроектов

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает рост поставок продукции АПК до 45 млрд долларов в 2024 г. Поставки рыбы и морепродуктов должны достигнуть показателя 8,5 млрд долларов.

Правительство опубликовало информацию о национальных проектах. Напомним, что подготовить такие программы кабмину совместно с властями регионов поручил президент Владимир Путин в своем «майском» указе.

Опубликованные материалы в краткой наглядной форме представляют основные целевые показатели и ожидаемые результаты реализации нацпроектов, отметили в пресс-службе правительства.

Один из 12 национальных проектов – «Международная кооперация и экспорт» – предусматривает, что поставки продукции АПК достигнут 45 млрд долларов в год. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» – один из пяти федеральных проектов, включенных в нацпроект. Также в его состав вошли «Промышленный экспорт», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Бюджет нацпроекта – 956,8 млрд рублей. Речь идет о федеральном финансировании. Из этого объема на долю АПК приходится 406,8 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Курировать нацпроект должен первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Руководителем проекта назначен глава Минпромторга Денис Мантуров.

Планируется, что поставки продукции АПК вырастут с 21,6 млрд долларов (этот показатель приводится в качестве базового значения) до 24 млрд долларов в нынешнем году, 28 млрд долларов в 2021 г., 45 млрд долларов – в 2024 г.

Календарь экспортеру в помощь

В материалах приводится календарь событий. В 2019 г. предполагается отмена избыточных требований валютного контроля, внедрение инструмента поддержки программ конкурентоспособности. Предусматривается разработка совместной программы Внешэкономбанка и РЭЦ с участием других институтов развития, направленной на финансирование проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств. Подготовка дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС.

Среди планов на 2020 г. – формирование единой системы поддержки экспорта в ключевых зарубежных странах и во всех регионах России. Предполагается разработать планы действий по продвижению российского экспорта в 13 зарубежных странах (о каких государствах идет речь, не уточняется).

В следующем году также предполагается ввести в промышленную эксплуатацию информационную систему «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр». Напомним, что таким образом власти рассчитывают облегчить взаимодействие участников ВЭД и контролеров.

Среди планов на 2021 г. – формирование национальной системы аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр). В 2023 г. дорожная карта предусматривает внедрение системы электронного документооборота при перевозке грузов по международным транспортным коридорам.

Отметим, что в январе на сайте Минсельхоза был опубликован паспорт федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Предусматривается, что поставки рыбы и морепродуктов в 2024 г. достигнут 8,5 млрд долларов. Как заявляли в Росрыболовстве, при достижении этого показателя особая ставка делается на повышение глубины переработки.

Fishnews