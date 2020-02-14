14 февраля 2020 года

Ведомствам обновят правила взаимодействия при спасении на море

Госдума приняла в первом чтении проект изменений в Кодекс торгового мореплавания. В нем планируется прописать, что взаимодействие федеральных и региональных органов власти и организаций при поисковых и спасательных операциях на море регулирует правительство.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 5 КТМ. Ее собираются дополнить пунктом 5: «При проведении поисковых и спасательных операций на море взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций осуществляется в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации».

В первом чтении поправки рассмотрели на пленарном заседании Госдумы 13 февраля. Как сообщает корреспондент Fishnews, с докладом по документу выступил статс-секретарь – заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев.

Он отметил, что законопроект подготовлен в рамках решения Морской коллегии. «В настоящее время два основных документа, которые регулируют взаимодействие федеральных органов исполнительной власти при поисковых и спасательных операциях на море, – это план взаимодействия, утвержденный правительством РФ в 1995 году, и совместный приказ восьми федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук также 1995 года, - напомнил Дмитрий Зверев. - Безусловно, требуется корректировка и приведение данных нормативных актов в соответствие с новой структурой федеральных органов исполнительной власти. Безусловно, и в соответствие с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации, в рамках которой Минтранс России ведет подсистему деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при поиске и спасении людей и судов, терпящих бедствие на море».

Докладчик подчеркнул, что действующая редакция Кодекса торгового мореплавания не содержит прямой отсылки к полномочиям правительства по определению и утверждению такого порядка. Соответствующих изменений в КТМ требуют и международные обязательства России, обратил внимание Дмитрий Зверев.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности проведения поисковых и спасательных операций на море», - заявил содокладчик, член комитета ГД по транспорту и строительству Виктор Дерябкин. Он добавил, что к поправкам имеются замечания правового управления Думы, которые будут учтены ко второму чтению.

Депутат Николай Осадчий обратил внимание, что КТМ регулирует мореплавание далеко не во всех морских акваториях. «Есть морские пространства, имеющие особый статус, например Каспийское море. Как это все будет учитываться при подготовке?» - поинтересовался парламентарий.

«Кодекс торгового мореплавания является базовым отраслевым федеральным законом. Таким образом, отнесение и указание именно в данном нормативном акте соответствующей отсылочной нормы на полномочия правительства Российской Федерации позволит издать указанный порядок и предусмотреть все случаи взаимодействия при всех возможных правоотношениях», - ответил Дмитрий Зверев.

Замминистра также рассказал, что постановление правительства будет «полностью переработано»: «Оно будет предполагать взаимодействие не 8 федеральных органов, двух из которых уже не существует, а 14 федеральных органов исполнительной власти, которые сейчас входят в единую систему».

В итоге депутаты единогласно приняли поправки в первом чтении.

Fishnews