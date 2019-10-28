Новые поправки по безопасности мореплавания рассмотрит Госдума
В Госдуму внесен проект изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ. Предлагается наделить правительство полномочиями по регулированию взаимодействия федеральных и региональных органов власти и организаций при спасательных операциях.
Ранее законопроект был одобрен на заседании правительства. Поправки размещены в базе Государственной Думы.
Как сообщает корреспондент Fishnews, статью 5 КТМ предлагается дополнить новым пунктом: «При проведении поисковых и спасательных операций на море взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации».
В пояснительной записке отмечено, что сейчас отсутствует федеральный государственный орган с полномочиями для решения вопросов федерального уровня в сфере поисково-спасательного обеспечения морской деятельности и координации повседневной работы ведомственных аварийно-спасательных служб.
В настоящее время Правительство Российской Федерации не имеет достаточных полномочий по изданию нормативных правовых актов, регулирующих поиск и спасание на море, обратили внимание авторы документа.
Fishnews