28 октября 2019 года

Новые поправки по безопасности мореплавания рассмотрит Госдума

В Госдуму внесен проект изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ. Предлагается наделить правительство полномочиями по регулированию взаимодействия федеральных и региональных органов власти и организаций при спасательных операциях.

Ранее законопроект был одобрен на заседании правительства. Поправки размещены в базе Государственной Думы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, статью 5 КТМ предлагается дополнить новым пунктом: «При проведении поисковых и спасательных операций на море взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации».

В пояснительной записке отмечено, что сейчас отсутствует федеральный государственный орган с полномочиями для решения вопросов федерального уровня в сфере поисково-спасательного обеспечения морской деятельности и координации повседневной работы ведомственных аварийно-спасательных служб.

В настоящее время Правительство Российской Федерации не имеет достаточных полномочий по изданию нормативных правовых актов, регулирующих поиск и спасание на море, обратили внимание авторы документа.

Fishnews